По данным Росреестра, в 2018 г. в Москве было зарегистрировано рекордное количество договоров долевого участия (ДДУ) – 79 648 ДДУ, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Количество выданных ипотечных кредитов также выросло – на 66% г/г, до 90 641 (как первичный, так и вторичный рынок).

В прошлом году первичный рынок жилья показал беспрецедентную динамику как по всей России, так и в Москве. Повышению спроса способствовали опасения покупателей относительно снижения объемов жилья и роста цен на него после изменения регулирования и перехода на счета эскроу с 1 июля 2019 г. Кроме того, в октябре 2018 г. ставки по ипотеке достигли рекордного минимума на уровне 9,42%, после чего многие начали ожидать их роста в краткосрочной перспективе. По данным Дом.рф, количество выданных ипотечных кредитов в прошлом году выросло на 50% г/г, до 3 трлн руб.

В сегменте жилья сегментов масс-маркет и бизнес Группа ПИК и Эталон отчитались о стабильно высоких объемах продаж (рост на 23% г/г). В сегменте жилья категории премиум и элитное, по данным агентства недвижимости Knight Frank, рост составил около 30% г/г, до более 1 000 сделок в Москве на общую сумму 77 млрд руб., причем средняя стоимость квартиры прибавила до 13%. У ряда упомянутых застройщиков цены в среднем по портфелям в 4к18 выросли на 10–13% г/г, при этом упомянутые выше факторы роста спроса нивелировали давление на реальные доходы.

Мы полагаем, что благоприятные факторы для спроса на жилье сохранятся и на протяжении 1п19, поскольку клиенты, вероятно, будут стремиться к заключению сделки в рамках действующего регулирования и по пока еще вполне доступным ставкам по ипотеке.

В 2п19 мы отмечаем вероятность снижения спроса, поскольку условия перехода на счета эскроу до сих пор не определены. Для девелоперов может усложниться доступ к капиталу с одновременным ростом административных расходов, которые они могут попытаться переложить на покупателей. Анализируемые нами компании лучше других позиционированы для процесса перехода на новое регулирование и, как мы полагаем, в среднесрочной перспективе могут сыграть одну из главных ролей в процессе консолидации в секторе.