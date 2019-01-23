Вчера были опубликованы предварительные цифры по исполнению федерального бюджета в 2018. Доходы бюджета выросли на 29% г/г, в том числе ненефтяные доходы увеличились на 16% г/г, примерно 2/3 этого роста связано с повышением собираемости НДС. В результате роста цены на нефть доля нефтяных доходов достигла 46% доходов федерального бюджета против 40% в 2017 г. Как и ожидалось, контроль над расходами остается жестким, совокупные расходы выросли всего на 2% г/г и составили всего 16% ВВП – это самый низкий уровень расходов с 2006 г. Главный позитивный момент связан с тем, что в результате высокой собираемости ненефтяных налогов и благодаря ослаблению рубля цена на нефть, балансирующая бюджета, снизилась до $49/барр. против $67/барр. в 2017 г. Это говорит о существенном снижении зависимости бюджета от цены на нефть. По нашей оценке, в 2018 г. Минфин купил примерно $66 млрд в рамках бюджетного правила; таким образом, средства ФНБ сейчас составляют примерно $125 млрд, или около 7% ВВП.
Цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась до $49: позитивно
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