Несмотря на возвращение на рынок американских инвесторов, существенного оживления в сегменте российского локального госдолга вчера не произошло: объем торгов составил скромные 10,5 млрд руб., ценовые движения также были относительно невелики. Помимо некоторого ухудшения внешнего фона, небольшое повышательное давление на доходности российских бумаг в первой половине дня оказало утреннее ослабление рубля, что, вероятно, подтолкнуло Минфин к осторожному выбору предложения для недельных аукционов. Решение Минфина воодушевило инвесторов, позволив рынку отыграть первоначальные потери. Однако из-за вечернего падения цен на нефть ближе к концу торгов котировки ОФЗ вновь пошли вниз, и по итогам дня вся кривая сместилась вверх на 1–2 бп. Один из лучших результатов вчера показал линкер ОФЗ-52002, снизившийся в доходности на 5 бп (+0,4 пп в цене). На долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было, однако в абсолютном выражении изменения и здесь были ограниченными – в большинстве случаев в пределах 2–3 бп.

Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска с фиксированным купоном на общую сумму 30 млрд руб. Большую часть предложения составят бумаги ОФЗ-26209 (20 млрд руб.), остальное придется на самый длинный из находящихся в обращении выпусков – ОФЗ-26225 (10 млрд руб.). Напомним, на прошлой неделе Минфин размещал бумаги трех выпусков – ОФЗ-26223 (15 млрд руб.), ОФЗ-26224 (15 млрд руб.) и ОФЗ-52002 (5,1 млрд руб.). Таким образом, на этой неделе предложение будет еще скромнее, в связи с чем мы полагаем, что сегодняшние аукционы имеют хорошие шансы на успех, под чем мы понимаем размещение всего запланированного объема с умеренной премией к вторичному рынку (скажем, не больше 3 бп). Дополнительную поддержку спросу может оказать выплата купона по выпуску ОФЗ-26209 в размере 5,5 млрд руб. Между тем ОФЗ-26209, на наш взгляд, выглядит дорого относительно кривой ОФЗ (на 0,2 пп дороже, чем его ближайшие соседи по кривой), в то время как ОФЗ-26225, наоборот, торгуется с дисконтом к кривой порядка 0,1 пп.