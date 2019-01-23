Денежный рынок: небольшое снижение ставок
Сокращение наличных денег способствовало пополнению корсчетов банков, объем средств на которых вчера утром увеличился до 2,55 трлн руб. (+59 млрд руб.). Возможно, в течение дня последовала дополнительная поддержка, которая помогла сдержать отток бюджетных средств. Банки вчера не воспользовались операциями однодневного репо Казначейства, поэтому в чистом выражении Казначейство изъяло из системы ликвидность в сумме 98 млрд руб. Между тем давление на однодневный валютный своп снизилось во второй половине сессии, и средневзвешенная ставка в итоге скорректировалась до 7,85% (-6 бп). Ставка RUONIA в понедельник составила 7,62% (-1 бп), хотя вчера, на наш взгляд, вполне могла опуститься ниже 7,60%. При этом следует отметить, что на межбанке ставки однодневного репо под залог ОФЗ вчера подросли еще на 5–8 бп. Аппетит банков к КОБР восстановился после небольшого снижения в декабре. Вторую неделю подряд на аукционах наблюдался высокий спрос: предложение на 79 млрд руб. вчера было размещено в полном объеме. Вместе с тем в преддверии налоговых платежей банки вчера сократили объем средств на недельных депозитах до 994 млрд руб. (-246 млрд руб.), исходя из чего чистый эффект операций Банка России на ликвидность после сегодняшних расчетов должен быть положительным. К тому же регулятор ожидает дальнейшее сокращение наличных денег на текущей неделе, в связи с чем в систему может потенциально поступить ликвидность на 126 млрд руб. Эти факторы должны ограничить давление на однодневные ставки в течение периода уплаты налогов, хотя многое будет зависеть от потоков бюджетных средств. Ставки NDF и кросс-валютного свопа вчера изменились мало, закрывшись по большей части снижением на 3–4 бп; сильнее других упала месячная ставка NDF – до 7,43% (-30 бп). 3-месячная ставка MosPrime осталась без изменений на уровне 8,58%, ставки процентного свопа сместились ниже на 3–6 бп.
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