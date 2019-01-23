ЦБ России опубликовал оценку внешнего долга, которая указывает на его уменьшение на $16,5 млрд за 4К18 и на $64 млрд – за весь 2018 год, до $453 млрд. Хотя отчасти это снижение может объясняться эффектом от переоценки рублевого внешнего долга вследствие ослабления рубля, в значительной степени уменьшение долга было связано с дальнейшим снижением долговой нагрузки частного сектора. Банки и компании сократили свой внешний долг на $14,9 млрд. за 4К18 и на $50,4 млрд – за весь 2018 год.

Государственный внешний долг снизился на $2,2 млрд и $11,5 млрд соответственно. Следует отметить, что в начале 2018 года ЦБ оценивал объем погашений внешнего долга частого и государственного сектора по графику на 2018 год почти в $90 млрд. ЦБ ожидает, что в этом году соответствующая сумма уменьшится до $54 млрд. Даже если компании и государство погасят долг в полном объем в текущем году (обычно часть внешнего долга рефинансируется), на 2019 год все равно придутся меньшие объемы погашений, чем на прошлый год.

Низкие объемы погашений долга также означают, что в 2019 году ожидается довольно существенное сокращение оттока капитала. Мы полагаем, что отток капитала (как государственного, так и частного) уменьшится до $37 млрд с прошлогодних $76,4 млрд. Более умеренный отток капитала также обеспечит ЦБ больше возможностей для закупки валюты в соответствии с бюджетным правилом. Если средняя цена Брент останется на уровне $70/барр., ЦБ, по нашим оценкам, купит валюту максимум на $63 млрд (в сравнении с $37 млрд, приобретенными в 2018 году).

Однако, если отток капитала будет меньше, ЦБ может увеличить покупки валюты, приобретя объемы, невыкупленные в августе – декабре 2018 года (около $31 млрд). Это значит, что, несмотря на колебания оттока капитала, у регулятора остаются некоторые возможности для маневра, что должно обеспечить сравнительно стабильное положительное сальдо счета текущих операций около $100 млрд и устойчивый курс рубля.

В целом за прошедшие пять лет Россия довольно существенно сократила внешний долг за счет погашения самых краткосрочных обязательств. В итоге внешний долг снизился на $284,1 млрд до $453,7 млрд на начало 2019 года с максимума середины 2014 года – $737,8 млрд, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.