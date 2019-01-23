Снижение индекса МосБиржи вчера прекратилось, индекс РТС закрыл день в символическом минусе (-0,1%). Техническая картина на графиках большинства эмитентов (кроме Норильского Никеля и Сургутнефтегаза прив.) благоприятна. Сильная техническая поддержка на графике индекса МосБиржи находится на уровне 2450 пунктов, поэтому в момент, когда снижаются нефтяные котировки, панические настроения отсутствуют.

Нефтемедведям надо постараться загнать котировки «черного золота» под уровень 59 (Brent), чтобы ухудшить настроение инвесторам. А пока ситуация такая – природа совершила «поворот на весну» 22 декабря, а фондовый рынок совершил «поворот на весну» 26 декабря. Теперь у инвесторов весеннее настроение. Уверенности добавляет наличие значимых технических поддержек на графике Сбербанка – 205, ЛУКОЙЛа 5100, Магнита 4120.

А с котировками Газпрома происходит что-то непонятное. Видно, что тут «поворота на весну» пока не произошло. Может быть, ситуация изменится к лучшему если будет пробит наверх лед (нисходящий тренд), сформированный 9 октября прошлого года. Но на каких новостях произойдет это событие?

С рублем сейчас никаких проблем нет. Как мы и прогнозировали, в первом квартале пара USDRUB находится в боковом диапазоне 65,5 – 71. Что будет с рублем дальше, мне не известно.

Сейчас вся прогрессивная общественность следит за инфляцией в РФ. За первые две недели инфляция января составила 0,7%. По итогам месяца она, вероятно, составит 1% (по ожиданиям), но если в феврале инфляция останется высокой 0,8%-1%, на очередном заседании 22 марта ЦБ пойдет на ужесточение денежной политики. Это благотворно скажется во втором квартале на рубле. Мы можем увидеть доллар и по 63, но есть и противоположные факторы – замедление мировой экономики может нанести удар по нефтяным ценам, кроме того, есть еще фактор санкций США.

С рынком США все прекрасно. Трейдеры вчера нервничали после сообщения о том, что 30-31 января Белый дом отменил совещание по планированию торговли с Пекином. Это означает, что обе страны не смогут договориться о постоянном решении торгового спора до истечения срока 1 марта. В этом случае Белый дом усилит карательные тарифы примерно на половину всего китайского экспорта в США. Однако, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отрицает, что официальная встреча была отменена. Есть определенная неясность со встречей, но при этом за последний месяц американские аналитики незначительно снизили цели роста на конец года по индексу S&P-500. В среднем они находятся в диапазоне 3000 – 3100 пунктов, что предполагает рост с текущей отметки на 14 % или больше. Также ждем новостей из Давоса. Они также могут повлиять на настроения инвесторов.