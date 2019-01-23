Ставки по кредитам, в том числе и ипотечным, начнут снижаться к концу текущего года, считает президент Сбербанка Герман Греф.

В первую очередь, ставки банков зависят от условий фондирования. Ключевая ставка ЦБ определяет стоимость фондирования на денежном рынке, но при сохранении тренда на повышение или понижение в течение длительного времени может оказывать влияние и на долгосрочные ставки. А ипотечные кредиты – это долгосрочные кредиты.

В связи с этим банки тщательно отслеживают действия ЦБ, который, в свою очередь, ориентируется на инфляционные показатели. Из-за повышения НДС с начала 2019 года ожидается всплеск инфляции, который может достичь своего пика в марте-апреле текущего года. Затем, по прогнозам ЦБ, инфляция должна стабилизироваться. Соответственно, во втором полугодии в обстоятельствах стабилизации инфляции, близости ее к таргету в 4% и снижения инфляционных ожиданий не исключается возвращение регулятора к политике нормализации ключевой ставки, то есть снижения последней. При соответствующих условиях во втором полугодии 2019 года регулятор может опустить ставку на 0,5 п.п. в целом.

Продолжить снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2018 году помешали внешние факторы, которые рассматривались как угроза дестабилизации валютного курса и инфляции. Поскольку российская экономика относится к развивающимся экономикам, денежные власти должны своевременно и адекватно реагировать на внешние вызовы, в том числе и отклоняться от намеченных схем. Но есть шанс, что необходимость отклоняться от заданного направления у регулятора вскоре отпадет, и во втором полугодии 2019 года он возобновит смягчение денежно-кредитной политики. Таким образом, с прогнозом президента Сбербанка вполне можно согласиться.