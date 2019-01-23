Три крупных частных банка – «Альфа-Банк», «Совкомбанк» и «Тинькофф банк» – разработали проект закона о консолидированном зарплатном реестре. Речь идет о реестре физлиц, получающих зарплату на банковскую карту, который будет храниться в ЦБ РФ и позволит каждому работнику на территории РФ самостоятельно выбирать банк, на карту которого работодатель будет перечислять ему зарплату.

Таким образом, если этот законопроект будет разработан и впоследствии станет законом РФ, так называемые «зарплатные проекты», предлагаемые банками юридическим лицам, уйдут в прошлое. А вместе с ними исчезнет и «зарплатное рабство», когда работник не имеет права выбирать самостоятельно банк для получения зарплаты и вынужден получать ее на карту того банка, с которым работодатель сотрудничает по зарплатному проекту. Напомним, что по состоянию на 1 октября 2018 года, по данным Банка России, количество выпущенных банками платежных карт увеличилось на 1,3%, до 270,7 млн, то есть количество банковских карт, эмитированных банками, превышало количество населения России.

Но если появится консолидированный зарплатный реестр, то работодатели смогут перечислять совокупную зарплату своих работников напрямую в реестр, а работники будут оформлять поручения о перечислении им зарплаты на карту наиболее удобного им банка. А из зарплатного реестра через систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК) зарплаты будут перечисляться работникам в выбранные ими банки, снять зарплату с карты наличными деньгами граждане смогут в любом банкомате выбранного ими банка.

Для работников нововведение станет однозначно позитивным, так как обеспечит им свободу выбора банка и удобство в получении зарплаты. Работодатель, в свою очередь, сможет сэкономить на расходах по зарплатному проекту, в том числе на штате бухгалтерии. Кроме этого, поправки в Трудовой кодекс РФ, вступившие в силу еще в 2014 году и предоставляющие работникам право самостоятельно выбирать банк, в который будет перечисляться зарплата, перестанут пробуксовывать и начнут работать в полную силу. Ведь в отсутствие единого зарплатного реестра большинству работодателей невыгодно, чтобы работники получали зарплату в разных банках.

Однако и минусы у этого интересного проекта тоже имеются. Создание единого зарплатного реестра и исчезновение зарплатных проектов значительному выгодно не всем банкам, многие из них лишатся определенной части своего дохода и будут давить на своих лоббистов в парламенте с целью помешать принятию такого закона. Кроме того, не исключено, что банки, если такой закон будет принят, повысят ставки по кредитам, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Во-вторых, для борьбы с монополизмом государственных банков в области работы с картами, на что недвусмысленно намекают разработчики законопроекта, этот закон, если будет принят, окажется практически бесполезным. Большинство населения в любом случае будет выбирать для получения зарплаты «Сбербанк» либо «ВТБ», возможно, еще «Альфа-Банк» и некоторые другие государственные банки. Эти банки также являются лидирующими на рынке ипотеки и потребительских кредитов, а при выборе банка для получения зарплаты работник, который имеет задолженность по ипотеке или потребительскому кредиты, будет ориентироваться на тот банк, в котором он получил кредит, ради экономии времени на поездки между офисами разных банков.

В-третьих, участие в этом проекте НСПК наводит на мысль, не будет ли это означать, что всех работников могут если не прямо, то косвенно заставить получать зарплаты только на карты «Мир»? Напомним, что НСПК прогнозировала, что по итогам 2018 года количество выпущенных банками карт системы «Мир» достигнет 53-54 млн, а на 1 декабря оно составляло 50 млн, или примерно 18% от общего количества выпущенных банковских карт. Но пока на этот вопрос ответа нет. Мы видим в данном решении больше плюсов, чем минусов. На этой новости акции «Сбербанка» прибавляют более 1,36%, показывая более сильную динамику, чем индекс МосБиржи.