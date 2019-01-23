На российском фондовом рынке продолжается ралли: за первые 3 недели января 2019 года индекс МосБиржи вырос на 4%. Подобная ситуация уже стала обыденной и наблюдалась в предыдущие два года.

В январе 2017 года участники рынка были воодушевлены победой Трампа на выборах Президента США, благодаря чему в ноябре-декабре 2016 года индекс МосБиржи вырос на 12,2%, а 3 января 2017 года – достиг на тот момент исторического максимума 2293.99 пункта. Однако взрывной рост сменился затяжной коррекцией на фоне несбывшихся ожиданий улучшения отношений между США и Россией: с февраля по июнь 2017 года индекс МосБиржи упал на 20%. В январе 2018 года ключевой индекс российского фондового рынка взлетел на 8,5%, но был под давлением в последующие месяцы полугодия на фоне ввода санкций США против РФ. Падения удалось избежать во многом благодаря росту цен на нефть за 9 мес. 2018 года более чем на 30% до исторического максимума 5500 руб. за баррель в октябре прошлого года.

Январь текущего года напоминает ралли двух предыдущих лет, во многом подогреваемое иностранными инвесторами. В первую половину января они вложили более $200 млн в отечественный фондовый рынок. Во многом текущий рост связан со шатдауном в США. Без работы правительства власти США не могут принять новые санкции против российского госдолга, которые обсуждаются в Конгрессе еще с августа 2018 года. Кроме того, положительному настрою инвесторов способствует активизация переговоров между США и Китаем по поводу торговых споров.

Несмотря на наличие положительных факторов, над российским фондовым рынком нависают риски. В первую очередь, они касаются санкций. После возобновления работы правительства в США вновь может подняться вопрос о введении санкций на Россию. Отчасти это может быть сделано для поднятия политического рейтинга в США. В первую очередь, под ударом окажутся акции Сбербанка, которые и служат драйвером роста российского фондового рынка в настоящее время. Тем не менее в санкциях кроется возможность для инвесторов. На фоне введения санкций в апреле и августе 2018 года рубль дешевел к доллару более чем на 8% в каждом соответствующем месяце, что положительно сказывалось на экспортоориентированных компаниях, поскольку они получали дополнительную выручку в рублях. По итогам 2018 года именно отраслевые индексы ММВБ, в которых компании активно занимаются экспортной деятельностью, стали единственными, завершившими год на положительной территории.

Таким образом, при введении санкций актуальность банковского сектора будет снижаться, а такие сектора как нефтегазовый, металлургический и нефтехимический приобретут большую актуальность. Поддержку акциям нефтегазового сектора могут оказать данные по сокращению добычи нефти: в декабре 2018 года страны-члены ОПЕК снизили добычу «черного золота» на 590 тыс. баррелей в сутки, а в январе 2019 года одна только Саудовская Аравия планирует сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, уже к концу января большая часть сделки ОПЕК+ будет выполнена. Кроме того, акции экспортоориентированных компаний могут получить поддержку от годовых отчетов, публикация которых стартует в феврале. В них ожидаются рекордные финансовые показатели благодаря росту цен на сырье и ослаблению рубля к доллару более чем на 20% в 2018 году.

Актуальность акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, может вернуться во 2 квартале текущего года, когда планируется выплата годовых дивидендов. Ожидается, что в 2019 году средняя дивидендная доходность акций из индекса МосБиржи превысит 7%. Таким образом, в первом квартале в случае введения санкций инвесторам было бы интересно сконцентрировать вложения в акциях экспортных компаний, а во втором квартале – начать присматриваться к акциям компаний, выплачивающих высокие дивиденды.