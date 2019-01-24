Торги на Московской бирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль отыграл рост нефтяных котировок на азиатской сессии. Несмотря на развернувшуюся вниз нефть, российская валюта продолжила укрепляться к доллару и евро на американской сессии. Курс доллара снижался до 66,03 руб., курс евро – до 75,09 руб.

Укреплению рубля способствовали общее ослабление доллара США на фоне роста интереса к рисковым активам и налоговый период в РФ. Спрос на рисковые активы повысился на заявлениях экономического советника администрации Белого дома Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что США и Китай заключат торговое соглашение до 1 марта.

В пятницу и в понедельник, 25 и 28 января соответственно, компании будут перечислять в бюджет НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн руб. Продажа валютной выручки поддерживает рубль.

Также спрос на доллар снизился из-за беспокойства у инвесторов по поводу продолжающегося частичного прекращения финансирования правительства США. Хассет заявил, что если прекращение финансирования продлится до марта, то в I квартале можно ожидать нулевых темпов роста экономики. Потери от «шатдауна» в разы больше, чем требуемая сумма на строительство стены между США и Мексикой. Хассет оценивает потери в $1,2 млрд в неделю.

Рубль укреплялся к иностранным валютам вместе с другими валютами, проигнорировав вечернее падение нефтяных котировок, а также провалившиеся аукционы Минфина. Вчера на двух аукционах ведомство предложило инвесторам ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. При спросе на бумаги в 24 млрд руб. выручка от продажи составила 16,832 млрд руб.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $60,90. Я считаю, что цена снизится до $59,60, после чего может начаться движение вверх. Сейчас нефтяной рынок находится под давлением из-за слабого отчета API по запасам нефти в США. За минувшую неделю запасы нефти увеличились на 6,55 млн баррелей, запасы бензина – на 3,64 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,57 млн баррелей.

По-прежнему для пары доллар/рубль жду теста отметки 65,85 руб. В паре евро/рубль прослеживается уровень 74,95 руб.