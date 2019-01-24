Рынок сделал рывок. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к психологической отметке 2500 п. Лидерами роста стали акции Татнефти (+4,75%). Аутсайдерами стали бумаги Северстали (-0,68%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-66,5.

В центре внимания – операционные результаты Ленты (+1,51%). Вчера отчитался конкурент Х5 (-0,63%). Основным негативным моментом стало снижение трафика в сегменте гипермаркетов, на котором как раз специализируется Лента. Охлаждение интереса инвесторов из-за ухудшения отдельных показателей в ритейле – одна из причин отрицательной динамики котировок. На мой взгляд, Лента пока еще не привлекательна для поглощения, однако интерес инвесторов к сектору будет возвращаться на фоне снижения страхов. Темпы роста продаж Ленты в прошлом году могли достичь 14%. Если отчетность оправдает ожидания, то бумаги могут подскочить до 250 руб. на горизонте 1-2 недель.

Рубль укрепился до максимума за два месяца. Завтра ожидаются крупные налоговые выплаты, это один из факторов укрепления рубля. Необходимость высвобождения ликвидности обусловило не только низкий спрос на ОФЗ в среду, но и повышенный оборот на валютной бирже. Сегодня не исключено пробитие вниз отметки 66. Однако, если нефть Brent после публикации данных о запасах не вырастет выше $62 за барр., то укрепление рубля, на мой взгляд, будет недолгим.

Ожидаю уверенную динамику. Внешний фон не вызывает опасений. Рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентир: диапазон 2490-2520 п., лидерами могут стать акции Сбербанка. В фокусе – операционные результаты Ленты, Полюса и Алросы. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,00.