Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом на фоне квартальных отчетов компаний. Инвесторов порадовали результаты IBM, United Technologies и Procter & Gamble.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22%, закрывшись на отметке 2638,70 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,70%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,08%. Индекс развивающихся рынков MSCI прибавил 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт — до 2,75%.

Продолжающийся сезон отчетов заокеанских корпораций помогает игрокам временно игнорировать негатив от мрачных прогнозов по росту глобальной экономики и рекордного по продолжительности закрытия правительства США. Так, согласно данным Refinitiv, из 15 процентов компаний входящих в состав индекса S&P 500, результаты 77,6 процентов превзошли оценки экспертов.

Сейчас тревожным сигналом для "быков" может стать снижение S&P 500 ниже 2600 пунктов, из-за чего бенчмарк достаточно быстро опустится к минимумам декабря 2018 года. А до тех пор, пока индекс находится выше данного уровня, он сохраняет потенциал продолжения роста в район 2800 пунктов.

Сегодня Сенат США собирается проголосовать по законопроекту о возобновлении работы правительства, а в Старом Свете состоится заседание Европейского центрального банка.

Марио Драги скорее всего в очередной раз подтвердит тот факт, что экономические данные говорят о замедлении ВВП Еврозоны, и на данном этапе у регулятора по-прежнему нет оснований переходить к ужесточению монетарной политики. Глава европейского регулятора может сделать намек на то, что в случае ухудшения экономической ситуации ЕЦБ будет запускать аукционы TLTRO, чтобы смягчить негативные последствия от завершения программы количественного смягчения. Такая риторика может негативно отразиться на динамике единой европейской валюты.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,02%, закрывшись на отметке $61,01.

После закрытия торгов в США цена "черного золота" отреагировала на вышедшие данные от американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 6,55 миллиона баррелей.

Сегодня в 19.00 мск. игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США, которая может кардинальным образом отличаться от данных API. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут недельного снижения запасов нефти за океаном на 0,75 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,92%, закрывшись на отметке 2491,49 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78, проход которого может привести к ускорению роста, которому будет способствовать закрытие "коротких позиций".

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 117900 и 116400 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,07, прибавив 0,7% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации поддержку рублю оказывает позитивная конъюнктура, сложившаяся на развивающихся рынках, испытывающих некий приток ликвидности на фондовые и долговые площадки, что хорошо прослеживается в секторе отечественных еврооблигаций.

В настоящий момент основная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 65,90, при прохождении которой рубль продолжит укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.