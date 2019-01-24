В среду котировки российских бумаг лишь на короткое время оказались под давлением. Всплеск волатильности на западных фондовых площадках оказался непродолжительным, и вскоре к трейдерам вернулся оптимизм как в отношении торговых переговоров США и КНР, так и в отношении перспектив Brexit (все более реалистичным сценарием выглядит перенос сроков выхода Великобритании из ЕС). Негативное влияние ограничения финансирования работы правительства США (“shutdown”) пока не проявляется ни в экономических данных (которые публикуются в ограниченном объеме из-за ‘shutdown-а”), ни в отчетности корпораций, а потому не сильно влияет на динамику фондовых индексов.

В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Магнит (MGNT, +2.4%), МТС (MTSS, +2.3%), Газпром нефть (SIBN, +1.5%), ММК (MAGN, +1.2%), Сбербанк (SBER, +1.2%), ВТБ (VTBR, +1.2%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции корпорации Квадра (TGKD) подорожали на 6.3%, МРСК Юга (MRKY) – на 5.4%, Самараэнерго (SAGO) – на 5.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наметилось повышение.

С позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже.

Из ожидаемой до открытия торгов в США корпоративной отчетности можно выделить отчетность Intel (INTC) и Freeport-McMoRan (FCX).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе остается актуальным консолидационный диапазон 66.0 – 66.5 по паре доллар-рубль.