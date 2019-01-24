Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2485 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует нейтральная динамика основных значимых внешних индикаторов, за исключением нефтяных котировок, демонстрирующих заметный спад.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

Стоит также обратить вынимание, что перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19.00 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.92%) и РТС (+1.43%) завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рынок акций выглядел существенно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. В частности, локальных инвесторов и спекулянтов не испугала довольно резкая просадка стоимости нефтяных фьючерсов, состоявшаяся во второй половине дня. Не смутил их и разворот вниз американских фондовых индексов, который наметился почти сразу после позитивного открытия рынка акций в США.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи вчера продолжил свое движение к уже близкому историческому максимуму. Не исключено, что в ближайшие дни он проверит на прочность важное сопротивление, расположенное в районе 2500 п. Однако не стоит забывать об угрозе коррекционного спада от текущего уровня. Этому способствует накопившаяся с начала января перекупленность.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние символической бэквордации величиной в 1 п., или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом вновь выделились акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +2.38%). Они продолжают среднесрочное коррекционное повышение от декабрьского многолетнего минимума. Вчера эти бумаги сумели пробить значимую область сопротивления, располагавшуюся в районе 4250-4280 руб. Этот факт представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшей игры на повышение. Следующей значимой среднесрочной целью и сопротивлением для указанных акций выступает отметка 4500 п.

Бумаги Татнефть-ао (TATN RM, +4.46%), Татнефть-ап (TATNP RM, +4.75%) пользовались повышенным спросом на фоне публикации эмитентом презентации для инвесторов. Указанный документ включает себя прогноз операционных результатов за 2018 год и планы нефтяной компании на 2019 год. В частности, группа Татнефть планирует сохранить по итогам 2019 года суммарный объем добычи нефти на уровне 2018 года, в размере 29.5 млн тонн. Указанный план учитывает исполнение международного соглашения об ограничении уровня добычи жидких углеводородов в формате ОПЕК+. Кроме того, предполагается существенное увеличение объемов переработки нефти на дочернем предприятии «ТАНЕКО» в результате планируемого ввода в строй новых промышленных установок.

Заметной тенденцией минувшего дня стало повышение стоимости акций ряда электросетевых компаний: Россети-ао (RSTI RM, +3.39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.45%), МРСК Волги (MRKV RM, +3.58%), МРСК Юга (MRKY RM, +5.39%), МРСК Ур (MRKU RM, +2.59%). Поводом для этого послужили появившиеся в СМИ сообщения по поводу обсуждения возможности введения дифференцированных тарифов на электричество для населения. Указанная схема предполагает более высокие тарифы для домохозяйства в случае превышения так называемой «социальной нормы потребления» электроэнергии. Кроме того, был поставлен вопрос о поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов. Вечером стало известно, что правительство приостановило обсуждение указанных инициатив на неопределенный срок. Очевидно, это было связано с политическими соображениями. В последние месяцы и без того состоялось введение ряда непопулярных экономических реформ. Однако указанные вопросы были не отклонены, а всего лишь отложены на будущее.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, —0.55%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.14%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.30%), FIVE-гдр (FIVE RM, —0.63%), Северсталь (CHMF RM, —0.68%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением.