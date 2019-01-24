Внешний фон с утра складывается не очень позитивный. Американские фондовые площадки, бодро начав вчерашний день, к середине торгов ушли в минус и лишь под закрытие сессии выкупили просадку.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются возле нуля, но на полпроцента падает нефть из-за сообщения Американского института нефти о росте запасов в Штатах. Вообще абсолютно непонятно, почему рынок реагирует на статистику этой организации, которая практически никогда не совпадает с официальными данными Минэнерго.

Но так или иначе, открытие российского рынка акций сегодня может быть в легком минусе, а судьба отметки 2500 по Индексу Мосбиржи определится внешним фонов. Если оптимизм возвратится на мировой рынок, российские акции отреагируют уверенным ростом.

Продолжаем позитивно смотреть на акции банковского сектора, особенно на Сбербанк, которому до сопротивления еще нужно пройти порядка 5 рублей. Продолжается и ралли в «Магните». Вообще-то лонги по этим бумагам уже хочется начать прикрывать.

В то же время нет особых надежд на металлургов, акции которых не пускает вверх укрепление рубля. Хуже рынка торгуется и «нефтянка» из-за отсутствия прогресса в росте цен на нефть. Без роста акций «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», имеющих большой вес в Индексе Мосбиржи, закрепиться выше 2500 пунктов будет сложно.

Вчера вечером российская валюта все-таки приблизилась к отметке 66 и сегодня попробует ее пройти. Вчера против рубля сыграли негативные результаты аукциона Минфина по размещению ОФЗ – финансовое ведомство так и не смогло отдать рынку весь запланированный объем. Это говорит, что спрос на рубли не так велик, как это могло показаться по результатам первого аукциона, когда рынок взял все предлагавшиеся 35 млрд руб бумаг.

Однако сегодня этот негатив должен позабыться. Завтра и в понедельник – пик налогового периода и продажа валюты должна возрасти уже сегодня. Впрочем, пока поводов для пробития отметки 65,5 нет, и здесь короткие позиции по паре доллар-рубль лучше фиксировать.