На глобальном рынке не наблюдается существенного изменения настроений. Все три ключевых американских индекса закончили вчерашние торги ростом благодаря сильным финансовым результатам IBM, P&G и United technologies, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. На данный момент отчиталось 15% компаний из индекса S&P 500 и 78% финрезультатов оказалось лучше прогнозов. Между тем инвесторов все больше начинает беспокоить затянувшаяся частичная приостановка работы правительства, которая негативно скажется на макроэкономической статистике США. Несмотря на то, что вероятность наступления рецессии в Штатах в ближайшие 12 месяцев остается без изменений и оценивается консенсусом Reuters в 20%, темп роста американского ВВП в первом квартале может замедлиться до 2,1% (предыдущая оценка в декабре 2,3%) и снизиться до 1,9% к концу года.

Рынки также находятся в ожидании новой информации по переговорам между США и Китаем, что в свете замедления китайской экономики принимает все большую важность. Инвесторы начинают сомневаться в позитивном исходе обсуждений. В то же время, выступая вчера на экономическом форуме в Давосе, премьер министр Китая заявил о том, что несмотря на высокую неопределенность и риски для китайской экономики в 2019г., страна способна сохранить высокие и стабильные темпы роста ВВП. Напомним, что 2 марта завершается отсрочка по увеличению пошлин до 25% на китайские товары объемом $200 млрд. На конец января была анонсирована встреча с советником Си Цзиньпина в США, однако конкретной информации по этому поводу пока не поступало.

Среди важных событий сегодняшнего дня отметим выход предварительных PMI в Еврозоне и США, а также заседание ЕЦБ по ключевой ставке. Несмотря на замедление темпов экономического роста в ЕС, регулятор на текущем заседании не будет изменять свою политику, однако тон сообщения будет смещен скорее в сторону смягчения, нежели ужесточения риторики, несмотря на не достижение цели по инфляции и завершение программы выкупа активов. Политическая напряженность в Венесуэле вряд ли станет поводом для существенного движения на рынках капитала.

Российский рынок сегодня может продолжить восходящую динамику и попытается протестировать отметку в 2500 пунктов. Сдерживать рост будет слабая динамика нефтяных котировок.