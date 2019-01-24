Как сообщают Ведомости, Ростелеком уже согласовал сделку об увеличении доли в Tele2 до 100% с акционерами Tele2, а Росимущество уже подготовило соответствующую директиву. Согласно другим источникам, Ростелеком может увеличить свою текущую долю до более чем 50%. В настоящее время Ростелекому принадлежит 45%, остальными акциями владеет Tele2 Russia Holding AV, где у ВТБ — 50%, у Invintel B.V.- 40%, у банка Россия — 10%. В общей сложности актив был оценен в 240 млрд рублей, согласно информагентству. ВТБ приобрел бизнес в 2013 за $2.4 млрд или ок. 75 млрд руб.

Мы считаем новость нейтральной для Ростелекома. Хотя рынок знал о возможности сделки, которая обсуждалась, он может отреагировать на новость с настороженностью. Тем не менее не совсем ясно, включает ли оценка в 240 млрд руб. чистый долг. Если да, то мы полагаем, что стоимость акционерного капитала компании составляет ок. 100-120 млрд руб. Отметим, что в случае, если полная EV составляет ок. 240 млрд руб., текущие мультипликаторы близки к значениям аналогов (EV/EBITDA 2018 Tele2 ок. 5.3х против 4.92х у МТС и 3.04х у Veon).



