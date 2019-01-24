В годовом выражении в декабре на темпы роста промпроизводства негативно повлияли замедление роста добычи угля и продолжающееся сокращение выпуска в ряде ключевых сегментов обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности является относительно слабый потребительский спрос на фоне блеклой динамики реальных доходов населения. Кроме того, падение производства ряда продуктов питания продолжает оставаться следствием снижения производства в сельском хозяйстве. Мы считаем, что в текущем году потребительский спрос останется слабым. Негативное влияние на реальные доходы населения окажет торможение экономики стран ЕС и Китая, а также значительный рост инфляции, вызванный усилением налоговой нагрузки на бизнес. При этом мы полагаем, что в текущем году добывающий сектор останется одним из основных локомотивов роста. Тем не менее темпы роста добычи полезных ископаемых несколько снизятся в результате выполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Мы ожидаем продолжения умеренного роста в деревообрабатывающей и химической промышленности, а также в производстве отдельных видов электрического и электронного оборудования, бытовой техники и транспортных средств. При условии сохранения близких к климатической норме погодных условий летом этого года можно рассчитывать на некоторый рост в пищевой промышленности.

По нашим оценкам, темпы роста промпроизводства снизятся до 1,1% в текущем году, а в 2020–2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3%–1,4% ежегодно.