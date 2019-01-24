Позитивные настроения в начале вчерашней сессии на рынке ОФЗ растворились после публикации итогов первичных аукционов. Минфину удалось привлечь лишь 17.5 млрд руб. из заявленных 30 млрд руб., несмотря на предложение весомой премии по доходности – 7 бп для 3.5-летних 26209 и 5 бп для 15-летних 26225. Ни на одном из 2 аукционов даже величина спроса не дотянула до объема предложения. С другой стороны, по итогам дня доходность значимо подросла лишь для аукционных бумаг, для остальных выпусков прирост опять составил символические 0 / +1 бп.

Тот факт, что нерезиденты больше не выступают активными продавцами российских ОФЗ, позитивен сам по себе. Согласно вчерашней информации Банка России, даже на протяжении относительно нервного декабря их вложения сократились на 13.1 млрд руб. (или 0.7% от общего объема вложений на начало месяца). Однако, для продолжения ралли требуется еще и наличие активных покупателей, которые, возможно, ожидают как минимум дальнейшего улучшения внешних условий для наращивания позиций.



