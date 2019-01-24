Во вторник отток бюджетных средств наконец сменился притоком, и по состоянию на вчерашнее утром объем средств на корсчетах банков вырос до 2,79 трлн руб. В то же время стоит отметить, что объем наличных денег в обращении продолжил сокращаться, и с начала недели в систему поступило 95 млрд руб. ликвидности. Еще 167 млрд руб. должно было поступить после проведения расчетов по аукциону ЦБ РФ, так что спрос на инструменты рефинансирования Федерального казначейства вчера был невысоким. Банки всего лишь привлекли на депозиты у Казначейства 10 млрд руб. и вновь не воспользовались инструментом однодневного репо. Таким образом, вчера давление на однодневные ставки снизилось. Ставка однодневного валютного свопа с самого утра двигалась вниз, к окончанию торгов достигнув отметки 6,92%. Ее средневзвешенное значение опустилось на 16 бп, до 7,69%. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке также снизилась, и по итогам дня большинство ставок под залог выпусков с разной дюрацией опустились на 10–20 бп. RUONIA во вторник составила 7,66% (+4 бп), так что однодневный базис по-прежнему держится вблизи отметки +20 бп. В остальных сегментах денежного рынка изменения носили ограниченный характер, и большинство ставок закрылись на прежних уровнях. Самое сильное изменение показала 3-месячная ставка NDF, опустившаяся до 7,70% (-10 бп), при этом месячная повысилась на умеренные 3 бп, до 7,46%.

Мы считаем, что в 2019 г. в системе сохранится структурный профицит ликвидности, при этом ситуация с валютной ликвидностью, как мы полагаем, ухудшится на фоне продолжающихся погашений банковских обязательств и возобновления операций на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Последнее, по нашим оценкам, может предоставить возможность сыграть на увеличении наклона кривой NDF, который за последний месяц сильно уменьшился из-за того, что рынки несколько ослабили свои ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Еще одним фактором, обусловившим уменьшение наклона кривой, стало улучшение ситуации валютной ликвидностью, в результате чего снизилось избыточное давление на ближний конец кривой NDF. Тем не менее, как мы полагаем, в этом году объем валютной ликвидности вновь сократится, что усилит давление на короткие ставки. Спред между 3- и 12-месячной ставками NDF в настоящий момент составляет 3 бп, тогда как еще недавно достигал пиковых 150 бп. Мы считаем, что это уже достаточно привлекательный уровень для покупки спреда.