Цены на нефть после восходящей коррекции в район $62 за баррель и $54 за баррель по Brent и WTI соответственно, в начале недели возобновили снижение, однако пока достаточно слабое. В четверг нефть марки Brent торгуется в районе $60,7 за баррель, а нефть WTI – в районе $52,4 за баррель.

Настроения инвесторов умеренно негативные, они по-прежнему настороже. Статистика Чикагской биржи демонстрирует смещение интересов спекулянтов в сторону краткосрочных контрактов. Это говорит о том, что участникам рынка становится все сложнее прогнозировать будущее. Они допускают различные варианты проявления нестабильности, провокаторами которой, вероятно, могут быть торговые войны и рост геополитической напряженности. Состояние неопределенности не позволяет инвесторам открывать более долгосрочные позиции, что также сказывается на цене сырья.

Интересно, что нефтяные котировки не реагируют на происходящие события в Венесуэле. Однако в этом нет ничего удивительного. Да, были времена, когда Венесуэла была очень крупным игроком на рынке и опережала Саудовскую Аравию по производству нефти, пожалуй, ее единственным конкурентом были только Штаты. Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Значение страны на мировом рынке нефти стало падать по мере развития других нефтяных держав. В последние годы из-за санкций добыча в стране существенно упала с 3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн баррелей. Снижение объемов добычи Венесуэлой было отыграно в предыдущие годы. Сегодня они настолько малы, что их дальнейшее сокращение уже никак не повлияет на стоимость эталонных сортов. В ближайшее время нефть марки Brent продолжит торги в диапазоне $58,7-62,7 за баррель.

Но разворачивающаяся ситуация в значительной степени влияет на локальный рынок, на стоимость местных сортов. В частности, тяжелая нефть Венесуэлы очень востребована на перерабатывающих заводах США, на сегодняшний день 7% поставок нефти в Штаты приходятся на эту страну. Существенное сокращение добычи, а также угроза дальнейшего ее сокращения привела к тому, что тяжелые сорта нефти в регионе существенно подорожали. Например, премия за тяжелую мексиканскую нефть Maya над WTI выросла до пятилетних максимумов, так как объем производства в Венесуэле упал.