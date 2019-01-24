Росстат опубликовал данные по промышленному производству за декабрь: годовые темпы роста в декабре составили 2,0% (замедлившись с ноябрьских 2,4%), а рост за весь 2018 год достиг 2,9%. Тем не менее этот показатель подразумевает довольно слабую динамику в декабре с учетом эффекта низкой базы сравнения в декабре 2017 года, когда выпуск в промышленности снизился на 1,7% в сравнении с декабрем 2016 года. Это значит, что в декабре 2018 года промышленное производство оставалось приблизительно на уровне декабря 2017 года. К тому же с поправкой на эффект сезонного сглаживания помесячный рост в декабре составил всего 0,1% после ноябрьского существенного снижения, на 0,4% в сравнении с октябрем. Более слабая динамика в промышленности за декабрь, возможно, объясняется не полным исполнением бюджета в части расходов в конце прошлого года. Совокупные расходы бюджета были на 100 млрд руб. ниже изначально запланированных, а расходы на военные нужды и безопасность (важный фактор в обрабатывающей промышленности) оказались на 315 млрд руб. ниже запланированных. Более того, расходы на военные нужды и безопасность в 2018 году были на 0,6% ниже уровня 2017 года в номинальном выражении, а в ноябре – декабре их снижение составило 6% в сравнении с ноябрем-декабрем 2017 года.

Слабая динамика в обрабатывающей отрасли в ноябре и декабре (на уровне ноября и декабря 2017 года) также подтверждает нашу точку зрения. Тем не менее за год выпуск в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,6%. В то же время, если правительство решит потратить средства (особенно в части расходов на военные нужды), оставшиеся от предыдущих лет (по нашим оценкам, за 2017–2018 годы это 0,5 трлн руб.), это может оказать довольно значительную поддержку динамике в обрабатывающей отрасли. Увеличение государственных расходов на инфраструктурные проекты в этом году (как предусмотрено бюджетом) также окажет некоторую поддержку активности в производстве строительных материалов и металлов.

В добывающей промышленности в декабре сохранялась положительная динамика: годовой рост выпуска составил 6,3% за месяц и 4,1% = за 2018 год. Увеличение добычи нефти (7%), газа (1,7%) и угля (5,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года стало основным фактором роста в добывающей отрасли в прошлом году. Поскольку Россия согласилась сократить добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, это приведет к замедлению динамики в добывающей отрасли.

В целом мы ожидаем, что рост в промышленности будет оставаться приблизительно на уровне прошлого года, близко к 3%, т. к. его поддержат госрасходы и положительная динамика экспорта (в ненефтегазовом секторе). В то же время договоренности ОПЕК+ и снижение потребительского спроса могут оказать некоторое давление, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.