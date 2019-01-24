Евро накануне заметно укрепил свои позиции на Forex после того, как была опубликована статистка по уверенности потребителей в Еврозоне.

Предварительный индекс уверенности потребителей вырос до —7.9 п. в январе (-8.3 в декабре), в то время как рынок ожидал очередного снижения показателя. Дополнительно стоит отметить, что спрос на доллар США, как на защитный актив, накануне снижался после заявлений главы совета экономических консультаций президента США Кевина Хассета. Г-н Хассет выразил уверенность в том, что США и КНР смогут заключить торговое соглашение до истечения дедлайна — 1 марта. В итоге EUR достигал отметок 1.139 в паре с USD.

Однако сегодня давление на единую европейскую валюту возобновилось в ожидании слабых данных по деловой активности в ключевых экономиках Европы и в преддверии заседания европейского регулятора. ЕЦБ, который до сих пор говорил о том, что замедление в Европе – это временное явление, вполне может признать, что риски для экономического роста более долгосрочные. На этом фоне давление на евро может заметно возрасти, приближая пару EURUSD к уровню 1.13.