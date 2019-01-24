По итогам 2018 года промышленное производство продемонстрировало рост на 2,9% по сравнению с 2,1% в 2017 году. Структура роста внутри 2018 года существенно различалась. Если в первом полугодии опережающими темпами росло производство в обрабатывающих отраслях (4% по сравнению с 1,9% в добывающих отраслях), то во втором полугодии на фоне смягчения условий сделки ОПЕК+, напротив, основным драйвером роста стала добыча. Во втором полугодии она росла на 6%, а обработка на 1,5%. В ноябре-декабре темпы роста промышленности замедлились до нуля на фоне ожиданий замедления как потребительского, так и инвестиционного спроса в 2019 году. С учетом новых ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+ в 2019 году данный сектор снова перестанет вносить столь сильный вклад в рост промышленности. По итогам 2019 года динамика промышленного производства, вероятно, окажется хуже, чем в 2018 году. Тем не менее, в последнее время первичные данные по промпроизводству подвергались значительной корректировке, поэтому итоговые данные за 2018 год могут оказаться лучше предварительных.
Промпроизводство РФ: итоговые данные за 2018 год могут оказаться лучше предварительных
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