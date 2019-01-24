Мировые фондовые площадки в этот четверг торгуются разнонаправленно из-за сохраняющихся угроз замедления мировой экономики, в частности под влиянием шатдауна, нервирующего инвесторов. Японский Nikkei на этом фоне торгуется в слабом минусе. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300, благодаря поддержке акций производителей полупроводников, сумели продемонстрировать умеренный рост. Европейские площадки не показывают единой динамики в ожидании заседания ЕЦБ, на котором Марио Драги может прокомментировать состояние экономики еврозоны на фоне ухудшающихся показателей и усиливающихся рисков рецессии в Италии и Германии.

Растет спрос на безопасные активы. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США опускается ниже 2,74%. Золото теряет в цене вместе с другими промышленными металлами. Нефть марки Brent опускается к $60 за баррель под влиянием информации о возможной смене власти в Венесуэле, стране с самыми высокими запасами черного золота, так как с приходом нового руководства из нее вероятно увеличение поставок сырья. Таким образом, аппетит к риску остается неустойчивым. Публикации важной макроэкономической статистики в США сегодня не запланировано. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 0,3%, до 2630 пунктов.

Техническая картина остается смешанной. S&P500 вновь не удалось подняться выше 2643, где находится 50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября, что является тревожным моментом. Слабость индекса Russel, рост которого при подобной коррекции в 2011-м и 2015 годах способствовал развороту индекса S&P500 вверх, не позволяет уверенно говорить об окончании падения. Вместе с тем индекс остается выше 50-дневной средней, а RSI держится выше 50, что балансирует риски. И все же шансы очередного снижения останутся высокими, пока индекс не закрепится выше 2643.

До открытия основной сессии свои квартальные результаты сегодня представят Union Pacific, Bristol-Myers и American Airlines. После закрытия отчитаются Intel и Starbucks. По всем этим компаниям ожидается рост прибыли.