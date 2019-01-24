Фьючерс на европейский эталон Brent, который вчера пытался пробиться к отметке $62 за баррель, сегодня снизился до $60,9 за баррель, тогда как американский сорт WTI остался балансировать в области $52,5-53 за баррель.

В первую очередь, это говорит о том, что Венесуэла утратила свое влияние на мировом нефтяном рынке. За период с 1998 по 2018 гг. добыча в стране упала более чем в 2 раза, с 3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что Венесуэла обладает большими запасами углеводородного сырья, многие ее месторождения уже выработаны. Для поддержания добычи на приемлемом уровне требуется технологическое обслуживание, но из-за экономического кризиса найти на это средства, очевидно, тяжело.

А ведь еще в 2002 году, когда президент Уго Чавес ненадолго исчез после неудачного переворота, нефть WTI сразу подешевела на 10%. Это было связано с ожиданиями, что возможное новое руководство Венесуэлы, лояльное к США, найдет средства и увеличит добычу нефти. Однако пока в Венесуэле не произошло ровным счетом ничего такого, из-за чего можно было бы сделать вывод о грядущем сокращении или увеличении поставок нефти. Ситуация двоевластия в Венесуэле по факту наблюдалась уже с 2016 года после того, как парламент отказался подчиняться действующему президенту. В то же время нагнетание конфликта связано с итогами выборов.

Более того, львиная доля поставок венесуэльской нефти по-прежнему идет на нефтеперерабатывающие заводы в США. И, казалось бы, разрыв дипломатических отношений с США мог бы негативно сказаться на поставках, однако WTI спокойно отреагировала на новость. Вероятно, американские переработчики смогут справиться и с этим, за счет использования тяжелых мексиканских сортов на своих заводах.

На российском фондовом рынке падение акций «Роснефти» сегодня связывают именно с попыткой переворота в Венесуэле, так как венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA имеет долг перед российской компанией в размере $3,1 млрд. Однако, кроме того, что в Венесуэле проблемы наблюдались уже давно, в масштабах доходов российской компании данная сумма не превышает и 2%. Таким образом, она не настолько велика, чтобы сильно ухудшить финансовые результаты «Роснефти». А, значит, и предпосылки для создания давления на котировки акций «Роснефти» от текущей ситуации в Венесуэле выглядят надуманными.