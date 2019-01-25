Североморская нефть дорожает утром в пятницу. Баррель Brent поднимается на 1%, до $61,75. Этого недостаточно для слома границ «боковика», к тому же инвесторы явно выбирают из перечня рыночных факторов те, которые в данном случае интересны, отодвигая остальные на второй план.

Минэнерго США опубликовало накануне статистику по запасам нефти, которая, несмотря на свой явно «медвежий» характер, была проигнорирована рынком. Запасы нефти выросли на 8 млн баррелей, запасы бензина взлетели на 4,1 млн баррелей. Чуть сократились запасы дистиллятов, хотя ожидалось их повышение. В компонентах отчета было видно, что снова просел объем используемых мощностей — он составил 92,9% против прогноза в 94%. Добыча нефти, кстати осталась без изменений на рекордном пике 11,9 млн баррелей в сутки.

Получается, что за неделю к 18 января запасы черного золота в США действительно серьезно увеличились, раз наблюдения API и EIA оказались практически идентичными. Для нефтяного рынка это, вообще-то, фактор давления, но сейчас фокус внимания сосредоточен на политическом дисбалансе Венесуэлы, который то ли может принять очертания гражданской войны, то ли будет задавлен внешними силами.

Баррель Brent проведет пятницу в пределах $60,80-62,40, все еще оставаясь внутри среднесрочного коридора $58,80-63,00.