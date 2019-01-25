Рубль сразу перешел в наступление с открытия торговой сессии на Московской бирже. Наибольшего успеха он достиг против единой валюты, которая заметно подешевела ко многим валютам на международном валютном рынке. Курс евро снижался до 1,1289 после заседания ЕЦБ и выступления на пресс-конференции главы европейского регулятора Марио Драги. Пара евро/рубль опускалась до 74,30 руб.

Европейский регулятор оставил три ставки без изменений, но при этом подчеркнул возросшие риски для экономики еврозоны и необходимость сохранения денежно-кредитного стимулирования.

На американской сессии поддержку рублю оказал нефтяной рынок. Нефть подорожала на ожиданиях возможного сокращения экспорта нефти из Венесуэлы на фоне эскалации политического конфликта в стране. США планируют ввести санкции против Венесуэлы, если ухудшится политическая ситуация. Нефтяной рынок спекулятивный, поэтому участники рынка мгновенно отреагировали на новости.

В пятницу, 25 января, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1%, до $61,70. Доллар США торгуется к своим конкурентам в минусе. Можно предположить, что торги по рублевым парам откроются снижением. К тому же на пятницу и понедельник придется пик налоговых выплат.

Сейчас пара доллар/рубль находится на поддержке, которая будет пробита на открытии. После этого продавцам откроются новые цели на отметках 65,60 руб., 65,32 руб. и 65,00 руб. за доллар США. Если на торгах в Европе участники рынка не побегут в защитные активы перед выходными, то можно рассмотреть падение курса доллара до 65,32 руб. Для продавцов в евро открыта дорога к уровню 73,55 руб.