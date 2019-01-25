Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.5%, вблизи отметки 2495 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 п.

После позитивного старта торгов мы можем увидеть попытки обновления исторического максимума по индексу МосБиржи. При поддержке позитивного внешнего фона он вполне может закрепиться выше важного психологического и технического уровня 2500 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать публикация декабрьских данных по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (16.30 МСК) и ноябрьской статистики по продажам нового жилья в США (18.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.35%) и РТС (+0.14%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом же локальный рынок акций провел весь вчерашний день в состоянии достаточно волатильного бокового движения. Рублевый индекс МосБиржи оказался не в силах приблизиться к своему близкому историческому максимуму. Он встретил довольно прочное сопротивление в районе 2495 п.

Добавим, что вчерашняя неуверенность участников локальных торгов была обусловлена неоднозначным и переменчивым состоянием внешнего фона. Основные западные фондовые индексы и фьючерсы на нефть не сформировали явного сигнала для открытия новых позиций на российском рынке.

Уже после закрытия отечественного рынка акций была опубликована еженедельная статистика от Минэнерго США. Она указала на сильное увеличение запасов сырой нефти за океаном, которое составило почти 8 млн баррелей. Тем не менее, сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent повысились в цене более чем на 1%. Это создает условия для новых попыток захода индекса МосБиржи в район 2500 п. с возможным обновлением исторического максимума.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 3.5 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала резкая просадка акций нефтяной компании Роснефть (ROSN RM, —2.71%), которая состоялась на повышенных торговых оборотах. Стимулом для этого стали тревожные новости из Венесуэлы, где фактически создается и развивается ситуация двоевластия. Между тем, «Роснефть» является крупнейшим иностранным инвестором в Боливарианскую Республику Венесуэла. В 2007—2008 годах в этой стране произошла национализация нефтяной отрасли и других основных отраслей промышленности. Возможная смена политического режима и экономической политики может поставить под вопрос дальнейшую судьбу пяти венесуэльских нефтяных проектов, в которых «Роснефть» имеет крупные доли.

Акции ВТБ (VTBR RM, —1.63%) довольно резко развернулись вниз от обновленного в середине дня полуторамесячного максимума. Они оказались под давлением на фоне заявления председателя правления кредитной организации Андрея Костина о том, что ее дивидендные выплаты за 2018 год могут составить менее 50% от прибыли. Причиной этого выступает необходимость исполнения регуляторных требований.

Бумаги Лента др (LNTA RM, —1.80%) подверглись распродажам на фоне публикации консолидированных операционных результатов торговой сети за 4 квартал и за весь 2018 год. Совокупная квартальная выручка «Ленты» увеличилась лишь на 6.6%. В то же время по итогам года она возросла на 13.2%. С учетом того, что торговая сеть продолжает открывать новые магазины и увеличивать свою торговую площадь, указанные показатели выглядят достаточно скромными. Это подтверждает и динамика сопоставимых розничных продаж (LFL). Они выросли на 2.1% по итогам 4 квартала и на 1.3% по итогам 2018 года.

К слову, акции торговой сети Магнит (MGNТ RM, —1.02%) также завершили торги с заметным понижением после состоявшегося утром обновления полугодового максимума. В целом же в этих бумагах наблюдается развитие восходящего коррекционного движения. Прямую и косвенную поддержку им оказывает продолжающаяся программа выкупа с открытого рынка. Кроме того, стало известно, что американская инвестиционная компания OppenheimerFunds завершила продажу имевшегося у нее миноритарного пакета акций торговой сети.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, —2.75%), Новатэк (NVTK RM, —2.29%), Северсталь (CHMF RM, —2.09%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —2.06%), АФК Система (AFKS RM, —3.06%).

Заметно лучше индекса МосБиржи торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.86%), Газпром (GAZP RM, +0.63%), Алроса (ALRS RM, +0.40%), Yandex clA (YNDX RM, +1.12%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.56%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повысились в пределах 0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.0%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.