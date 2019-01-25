Российский рынок акций и рубль в пятницу в начале дня смогут укрепиться на позитивном внешнем внешнем фоне. Рост аппетита к риску у глобальных инвесторов и повышение азиатских площадок задают хороший настрой для покупок на отечественном рынке акций.

ИНДЕКСЫ

Локальное улучшение аппетита к риску на сегодняшних торгах в Азии и умеренное восстановление нефтяных котировок могут в пятницу оказать умеренную поддержку российскому рынку, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Шансы на тест отметки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи (район исторических максимумов) в ближайшие пару торговых сессий мы воспринимаем как весьма высокие", — добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" также полагает, что рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи. По его мнению, индекс будет колебаться в диапазоне 2490-2520 пунктов.

"Внешний фон остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать котировки российских высоколиквидных бумаг в начале торгов, но по мере приближения к уровню 1200 пунктов по индексу РТС все больше участников рынка, возможно, задумываются о снижении объемов покупок или даже фиксировании части прибыли — вероятность приостановки роста вблизи этого уровня мы считаем сравнительно высокой", — комментирует Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВАЛЮТА

Снижение доходности казначейских облигаций США создает почву для частичного перетока ликвидности на долговые развивающиеся рынки, отмечает Сергей Дроздов из "Финама". Данная спекулятивная тенденция прослеживается и в российском секторе долга, что в свою очередь способствует укреплению рубля, указывает он.

Вчерашнее закрытие пары рубль-доллар под уровнем 66, создает предпосылки дальнейшего укрепления российской валюты к отметкам 65,2-65,4, считает аналитик.

"Рост котировок нефти и налоговый период будут сегодня оказывать поддержку рублю", — в свою очередь отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,15-66,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по рынку труда в стране и отсутствия решения по прекращению "шатдауна".

Фьючерсы на американские индексы растут на 0,53-0,86%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 0,68-1,46%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,79%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, японский Nikkei 225 — на 0,97%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 61,8 доллара за баррель по марке Brent (плюс 1,16% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1325 доллара против уровня предыдущего закрытия торгов в 1,1305.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг закрылся разнонаправленно, снизившись по индексу Мосбиржи, при этом индекс РТС смог выйти в "зеленую зону" на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,35% — до 2482,71 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1188,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 30 копеек – 65,78 рубля, евро — на 85 копеек, до 74,39 рубля, следует из данных Московской биржи.