Алроса опубликовала неоднородные операционные результаты за 4к18: несмотря на то, что добыча соответствует прогнозам руководства, данные по продажам предполагают, что средняя цена реализации была ниже ожиданий. Это предполагает более консервативный прогноз по прибыли на 4к18, чем мы ожидали ранее (мы отмечаем вероятность того, что фактический показатель EBITDA за 2018 г. окажется на 3% ниже нашей оценки). Тем не менее, мы подтверждаем рекомендацию Покупать с прогнозной ценой на горизонте 12 месяцев в 130 руб. Ожидаемая полная доходность составляет 39%.

Объем добычи соответствует прогнозу. В 4к18 компания добыча 10,3 млн карат алмазов (+2% г/г). Таким образом, объем добычи по итогам всего 2018 г. соответствует прогнозу. Мы снова (как и в 3к18) обращаем внимание на опережающую динамику Айхальского ГОКА и предприятия Севералмаз, обусловленную высоким содержанием металла в руде. Это, в свою очередь, компенсирует задержки в наращивании мощностей на подземном руднике Удачный. Компания немного повысила целевой уровень добычи на 2019 г. – с 37,5 до 38 млн карат, что теперь соответствует нашим оценкам.

Снижение средней цены реализации предполагает вероятность того, что показатель EBITDA за 2018 г. окажется на 3% ниже нашего прогноза. Объем продаж в стоимостном выражении (825 млн долл.) уже был опубликован ранее, и мы отмечаем, что он превысил наши оценки. В то же время средняя цена реализации оказалась примерно на 10% ниже, чем мы ожидали. Мы полагаем, что такая динамика свидетельствует о том, что на рынок было продано больше низкостоимостных алмазов (доля алмазов ювелирного качества в структуре продаж была ниже наших ожиданий), что предполагает недостижение прогнозируемых нами показателей прибыли а 4к18 (мы отмечаем вероятность того, что фактический показатель EBITDA за 2018 г. окажется на 3% ниже нашей оценки).