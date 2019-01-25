В результате состоявшихся в среду расчетов по аукционам Банка России в банковскую систему поступило 156 млрд руб. дополнительной ликвидности. Как следствие, по состоянию на утро четверга баланс средств банков на корсчетах в ЦБ достиг 2,97 трлн руб. – наибольшее значение на сегодняшний день. На этом фоне уже на открытии вчерашних торгов ставка однодневного валютного свопа снизилась и большую часть дня держалась вблизи отметки 7,55% (ее средневзвешенное значение опустилось на 14 бп). В течение дня, возможно, произошел частичный отток ликвидности из системы, поскольку к закрытию ставка однодневного валютного свопа повысилась до 7,66%, но, тем не менее, баланс корсчетов банков, как мы полагаем, остался высоким. Сегодня, как мы ожидаем, ставки овернайт вырастут в связи с началом периода уплаты налогов (срок уплаты НДПИ и НДС наступает сегодня, налога на прибыль – в понедельник), но мы полагаем, что они останутся ниже уровня ключевой благодаря большому объему накопленной подушки ликвидности. Спрос на инструменты Федерального казначейства в четверг остался небольшим: банки лишь рефинансировали обязательства по недельному репо на сумму 10 млрд руб., а также привлекли 500 млн долл. на валютные депозиты. Ставка RUONIA в среду снизилась до 7,56% (-10 бп), а вчера, скорее всего, продолжила двигаться вниз. В остальных сегментах ценовые движения по-прежнему носили ограниченный характер. Кривая процентных свопов второй день подряд закрылась без существенных изменений, а 3-месячная ставка MosPrime осталась на уровне 8,58%. Ставки кросс-валютных свопов по всей длине кривой незначительно выросли (+3–5 бп). В то же время на кривой NDF единое направление отсутствовало. Ее средний сегмент сместился вниз на 2–7 бп, в то время как короткие ставки повысились – в частности, 3-месячная ставка NDF восстановилась до 7,87% (+17 бп).