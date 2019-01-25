Момент возобновления отложенных покупок валюты выбран удачно
ЦБ сегодня с утра объявил о намерении начать отложенные покупки валюты 1 февраля. Предполагается, что они будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев, ежедневный объем составит 2,8 млрд руб. При этом Центробанк оставляет за собой право в любой момент приостанавливать покупки, если возникают угрозы финансовой стабильности. Исходя из данных ЦБ и Минфина, объем отложенных интервенций составил 2,04 трлн руб., то есть дополнительно в месяц регулятор собирается покупать валюты на 57 млрд руб. Если же отталкиваться не от рублевой суммы покупок, а исходить из того, сколько допдоходов бюджета было конвертировано в валюту вне рынка, то объем покупок должен составить около 29–30 млрд долл. Пока неясно, какой именно из этих двух ориентиров держит в голове Банк России, но в любом случае дополнительные покупки не должны превысить 1 млрд долл. в месяц.
В краткосрочной перспективе мы не ждем влияния на валютный рынок от возобновления интервенций. Объем дополнительных покупок сравнительно невелик, поэтому не окажет заметного влияния на уровень спроса на иностранную валюту. Момент возобновления интервенций выбран вполне разумно, учитывая пятипроцентное укрепление рубля к доллару с начала года, к тому же традиционно до апреля-мая сохраняется значительный профицит счета текущих операций, что также смягчает возможное негативное влияние интервенций на курсообразование. При этом, как и в случае регулярных интервенций, эффект будет накапливаться, к тому же интервенции обеспечат дальнейший приток ликвидности в банковскую систему, что само по себе может увеличить давление на рубль.
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