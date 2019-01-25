Когда в середине января 2019 года ЦБ РФ возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила (они были приостановлены в середине августа прошлого года), курс рубля почти не отреагировал на это событие. Кроме того, хотя в период с августа по декабрь курс рубля оставался свободно плавающим, его корреляция с ценами на нефть оставалась очень низкой. В обоих случаях такая относительно парадоксальная ситуация была обусловлена силой ожиданий – рынок ждал, что в определенный момент в будущем что-то должно произойти, и в результате начинал действовать так, будто именно это уже случилось.

— В 4К18 ускорился отток капитала. Российские компании и банки воспользовались моментом, когда ЦБ временно приостановил покупки валюты, чтобы погасить долг и аккумулировать валютную ликвидность. Несколько упрощая, можно сказать, что частный сектор заменил ЦБ, накапливая валютные активы.

— В 2019 году отток капитала должен существенно замедлиться. Мы полагаем, что в основном это будет связано с более низким объемом погашений внешнего долга. Если в 2018 году государство, российские банки и компании должны были погасить почти $90 млрд, то в 2019 году объем погашений составит всего $54 млрд.

— Курс рубля, по-видимому, близок к сбалансированному. На наш взгляд, если геополитическая ситуация не обострится, курс рубля будет колебаться около текущего уровня 67 руб. за доллар. Вместе с тем мы видим, что риски для нашего прогноза в основном смещены в негативную сторону. Фактор, ограничивающий потенциал роста, – дополнительные объемы валюты, которые ЦБ приобретет, чтобы компенсировать средства, не выкупленные с августа по декабрь (объемом около $31 млрд), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



