Фондовые индексы США завершили сессию 24 января в плюсе. Исключением стал Dow-30, который снизился из-за продолжающегося беспокойства по поводу замедления роста мировой экономики и неразрешенных вопросов в торговых отношениях с Китаем. S&P500 вырос на 0,14%. Отчетность компаний оказывала в основном положительное влияние на настроения инвесторов. Результаты Texas Instruments способствовали позитиву в полупроводниковой индустрии.

Котировки доллара укрепились на фоне снижения евро после появления пессимистичного комментария ЕЦБ относительно перспектив экономического роста и снижения Германией прогноза по ВВП на текущий год. Евро в паре с долларом опустился до $1,1305.

Мировые фондовые площадки готовятся завершить сложную неделю на позитивной ноте благодаря росту акций технологических компаний. Несмотря на слабый отчет Intel, поддержку технологическому сектору оказывают китайские ИТ-компании. К тому же трейдеры надеются на улучшение торговых отношений между Китаем и США в результате стартующих на следующей неделе переговорах.

Японский индекс Nikkei на этом фоне поднялся почти на 1%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 также демонстрируют уверенный рост. Европейские фондовые площадки получили поддержку от новостей о возможной поддержке плана Терезы Мэй ирландской партией.

Спрос на безопасные активы довольно спокойный, несмотря на пятницу. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США поднимается выше 2,73%. Золото дорожает вместе с другими промышленными металлами. Нефть марки Brent прибавила в цене почти 1% и торгуется выше $61,5 за баррель. Таким образом, аппетит к риску присутствует. Публикаций важной макроэкономической статистики в США из-за продолжающегося шатдауна сегодня не будет. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,3%, до 2650 пунктов.

Техническая картина остается неоднозначной, но признаков ухудшения не наблюдается. Индекс продолжает приближаться к уровню в 2643, где находится 50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября. Закрытие недели выше этого уровня, на наш взгляд, может означать возобновление «бычьего» движения. Пока же поведение индекса свидетельствует скорее о периоде консолидации, нежели о новом падении, так как он остается выше 50-дневной средней при восходящем движении RSI выше 50.

До открытия рынка результаты за квартал представят AbbVie, NextEra Energy и Colgate-Palmolive. У всех, кроме последней, ожидается рост прибыли. Инвесторам Colgate-Palmolive стоит обратить внимание на информацию об инновациях и новых приобретениях, которая будет содержаться в отчете.