Вчерашние торги были сродни ружью, которое висит на стене и, как и положено в хорошей пьесе, должно в любом случае выстрелить. Вот вчера оно и выстрелило! А спусковым крючком стала полупроводниковая компания Lam Research (LRCX, +15,7%), которая в среду вечером уже после окончания торгов опубликовала свою квартальную отчетность. То, что в нынешнем сезоне отчетности мы видим хорошие данные — это факт. И до вчерашнего дня это просто грело душу инвесторов, но, что называется, не возбуждало. Реакция все время была достаточно мирной и не вызывала каких-то бурных эмоций, приводящих к гэпам вверх на десяток процентов.

Первые признаки энтузиазма мы увидели после появления хорошей отчетности IBM (IBM, —0,27%). Но все же IBM это не та компания, которая способна создать вау-эффект на рынке (по крайней мере, пока — не та!). Но вот пришла очередь одного из лидеров полупроводникового сектора — компании Lam Research. И вот отчетность этой компании наконец-то убедила инвесторов, что прекрасно чувствуют себя не только отдельные технологические компании, но и весь «передовой отряд технологического сектора». И все акции полупроводниковых компаний и компаний, работающих в сопредельных секторах, окрасились вчера даже не в зеленый, а какой-то густо-изумрудно-зеленый цвет. Рост по акциям отдельных компаний превышал и 3, и 5, и даже 7%! Впереди планеты всей кроме самой Lam Research, были акции прежде всего лидеров — Micron Technology (MU, +6,86%), NVidia (NVDA, +5,73%), а также прямых конкурентов самой LRCX — Applied Material (AMAT, +10,23%) и KLA-Tencor (KLAC, +7,01%). Короче, налицо полнейшая полупроводниковая эйфория!

Но был вчера и герой — одиночка! Это коммунальная компания PG&E (PCG). Эта компания уже несколько последних месяцев находится под жесточайшим прессом из-за пожаров в Калифорнии и обвинении ее в том, что именно ее оборудование стало причиной этих пожаров. Уже встал вопрос о банкротстве компании через принудительную судебную реорганизацию. Но вот вчера хедж — фонд Blue Mountain Capital Management LLC, владеющий 11 млн. Акций PG&E объявил, что он намерен добиваться полной смены Совета Директоров и вывода компании из кризиса без процедуры банкротства. Реакция на рынке была мгновенной, и акции за один вчерашний день подорожали сразу же почти на 75%.

А вот главными лузерами вчерашнего дня стали главные мейджоры сектора медицины и здравоохранения — Merck (MRK, —3,01%), Pfizer (PFE, —2,87%) и AbbVie (ABBV, —2,91%). Главным поводом для распродажи здесь стало беспокойство аналитиков по поводу так называемого «патентного обрыва» (patent cliff), то есть истечения срока действия патентов на значимо важные лекарства, которое может сильно сказаться на поступлении будущей прибыли.

Ожидания рынка 25 января

Конец недели проходит явно в позитивном ключе. Вчерашний всплеск активности в акциях полупроводниковых компаний не остался незамеченным, и сегодня по рынкам — и по азиатским, и по европейским прокатилась волна покупок, которая существенно поддержала рынки. Вышедшая вчера очередная порция корпоративной отчетности тоже оказалась вполне приемлемой.

Единственным неприятным моментом стала отчетность Intel (INTC), которая оказалась хуже ожиданий большинства аналитиков прежде всего из-за проблем в американо-китайских торговых отношениях и снижения спроса на чипы со стороны китайских потребителей этой продукции. Акции самой Intel, конечно же, упали (на 6-7%%), но к счастью, этот факт не сильно испортил настроение американским инвесторам и на рынке сохраняется достаточно уверенный позитив. Фьючерсы на основные американские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и прибавляют более 0,5% к вчерашнему закрытию.

Поэтому сегодня на достаточно спокойном и «безновостном» фоне можно ожидать таких же спокойных торгов с небольшим ростом по всему фронту бумаг. При этом особое внимание стоит обратить на акции сети ресторанов быстрого питания Starbucks (SBUX), которая очень хорошо отчиталась вчера ночью, и скорее всего сегодня будет попытка пробить свой исторический максимум и выйти на новый трек роста.