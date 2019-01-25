Рубль завершает неделю незначительным ослаблением, однако общая позитивная конъюнктура рынков сохраняется.

Наблюдаемое в пятницу снижение курса рубля на уровни выше 66 (после укрепления в четверг до отметок 65,7), на наш взгляд, может быть вызвано объявлением ЦБ РФ об увеличении ежедневных объемов покупки валюты на 2,8 млрд руб. с целью реализации покупок, отложенных в течение 2018 года.

В результате ежедневный объем покупок в феврале может возрасти до уровней, близких к 18 млрд руб. в день. Заметим, что данная цифра продолжает носить весьма сдержанный характер – регулятор сохраняет последовательность и плавность в своем возвращении на рынок. Мы полагаем, что ослабляющий эффект от данных действий не окажется масштабным – участники рынка ожидали именно таких шагов от ЦБ.

Наиболее важным фактором в рубле на следующей неделе останется общий настрой инвесторов в отношении покупки риска. 30 и 31 января внимание участников рынка будет сконцентрировано на торговых переговорах США и Китая. Итоги переговоров могут вызывать на рынке повышенную волатильность. На данный момент мы ожидаем, что с вероятностью выше 50% данные переговоры будут носить «проходной» характер, а основная неопределенность по данному вопросу будет превалировать. Однако появления каких-либо позитивных подвижек может хватить для сохранения рыночного оптимизма и в феврале.

Заметим также, что сейчас рынки инертны к событиям, происходящим в Венесуэле – политическая ситуация в стране остаётся крайне неопределенной. На наш взгляд, разрешение политического кризиса в боливарианской республике может оказаться довольно затяжным процессом. Несмотря на то, что, скорее всего, смена политической власти (или ее сохранение) не произойдет в одночасье, для РФ венесуэльская проблема может носить специфический характер. В случае если российская сторона продолжит придерживаться линии активной поддержки Мадуро, мы видим вероятность активизации санкционной риторики со стороны США, что может ввести рубль в очередной канал девальвации. Таким образом, инвесторы в российских активах в перспективе ближайших недель продолжат внимательно следить за позицией всех сторон, заинтересованных в разрешении политического кризиса в Венесуэле.

Важным фактором для рубля продолжит оставаться динамика нефтяных цен. Сейчас мы наблюдаем повышение спекулятивных настроений инвесторов в нефтяном активе на фоне венесуэльских событий. Данный фактор неопределённости может вызвать высокоамплитудные колебания в котировках Brent. В свою очередь, мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок и продолжаем ожидать восстановления ценовой конъюнктуры в ближайшие месяцы под действием эффекта сделки ОПЕК+.

На следующей неделе, по нашим прогнозам, курс рубля может продемонстрировать умеренное ослабление без поддержки налогового периода на фоне увеличения объёмов покупки валюты ЦБ на рынке. Однако при сохранении risk-on в настроениях инвесторов, а также отсутствии значительных понижательных движений в нефти (сохранении котировок выше 60$) курс рубля может сформироваться в диапазоне 65,8-67,3.