Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе демонстрировал разнонаправленные колебания. Усилия рублевых «медведей», активизировавшихся в начале недели, сошли на нет в ее середине. В итоге, основные резервные валюты обновили минимумы с конца ноября и октября — в районе уровня 65,68 и 74,3 рубля за доллар и евро, соответственно. Однако к закрытию недели рубль отступил немного вниз.

Неуверенная динамика стоимости нефти, не сумевшей уверенно оторваться вверх от психологически значимого уровня 60 долларов за баррель, была компенсирована возросшим спросом инвесторов на рублевую ликвидность на фоне пика налоговых платежей января, пришедшегося на завершающуюся неделю.

В результате доллар по итогам нее вечером в пятницу снижался на 35 копеек в район 65,95 рубля, а евро — на 10 копеек до рубля 75,2 рубля.

РУБЛЮ ПОМОГЛИ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Рубль начал неделю легким снижением против основных резервных валют. После активного роста предыдущей недели российская валюта стала корректироваться вниз.

Тон снижению спроса на рисковые активы задавали показатели китайской экономики. Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Статистика из Китая вызвала у инвесторов опасения того, что замедление роста второй крупнейшей экономики мира окажет давление на рост глобальной экономики.

МВФ на этом фоне снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020 годы (до 3,5% и 3,6% соответственно).

Локальное повышение спроса на защитные активы привело к давлению на нефтяные котировки, которые не смогли оторваться от психологически значимого уровня 60 долларов за баррель и уверенно закрепиться выше него.

Однако с середины недели рубль продолжил набирать в весе и обновил максимумы против доллара и евро — за 2-3 месяца.

Основным фактором поддержки при этом выступил пик налоговых платежей января, пришедшийся на завершающуюся неделю. Объем налоговых выплат в течение нее эксперты оценивали примерно в 1,2 триллиона рублей, из которых 670 миллиардов рублей пришлось на НДПИ и 330 миллиардов — на НДС.

Флуктуации объемов покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила не очень сказались на курсовой динамике. Регулятор 18 января купил валюту для Минфина всего на 7,04 миллиарда рублей, зато в следующий рабочий день — на 24,2 миллиарда. То есть в среднедневные покупки за эти два дня составили по 15,6 миллиарда, и план января-февраля не был нарушен.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел под давлением на фоне озвученных Центробанком РФ планов начать с 1 февраля отложенные покупки валюты для Минфина объемом в 2,8 миллиарда рублей ежедневно в рамках исполнения бюджетного правила. Они продлятся 36 месяцев и должны выбрать около 2 триллионов рублей, «замороженных» с сентября 2018 года из-за финансовой волатильности.

Впрочем, регулятор поспешил успокоить рынок, заявив, что готов опять приостанавливать эти покупки в случае ее возникновения.

Между тем, после первой серии из трех в этом году удачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, вторая серия из двух оказалась менее удачной. Ведомство в среду смогло разместить ОФЗ двух серий на 17,5 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей.

Таким образом, российская валюта может продолжить коррекцию вниз после обновления многонедельных максимумов против доллара и евро.