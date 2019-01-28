Неделя завершилась ростом. Покорить максимум индексу Мосбиржи вновь не удалось. Лидерами роста стали акции Распадской (+3,58%). Лидерами падения стали бумаги Магнита (-1,53%). Пара USD/RUB поднялась выше 66 на фоне паузы в налоговом периоде.

Банк России растянет покупки валюты. Регулятор прогнозирует объем покупок в размере 15,6 млрд руб. в день, в том числе 2,8 млрд руб. в счет восполнения объемов, ранее запланированных в соответствии с бюджетным правилом, но нереализованных в связи с волатильностью курса. Полагаю, что рынок уже учел, что объем покупок в интересах Минфина вырастет. Средний объем покупок долларов сейчас на бирже около $3 млрд (200 млрд руб.), вклад ЦБ в объем торгов составляет около 8%, рынок нормально переносит этот объем. В дни повышенной или пониженной волатильности, ЦБ, вероятнее всего, будет корректировать объем покупок, чтобы не провоцировать резкие скачки курса. Доллар в пятницу заметно укрепился к евро. Ожидаю, что до конца месяца пара USD/RUB будет торговаться вблизи уровня 66, а евро – 74,50-75,50. Волатильность европейской валюты будет выше, чем американской.

Рынок ждет внешних сигналов. Негативная динамика на внешних площадках спровоцирует разворот, среднесрочной целью которого может стать уровень 2300 п. по индексу Мосбиржи. Но, на мой взгляд, у рынка сейчас больше шансов на рост, ориентир на предстоящую неделю – диапазон 2500-2600 п. по индексу Мосбиржи. На локальном рынке нет заметных событий, направление укажет динамика в Азии и США. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,00.