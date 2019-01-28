Перед выходными днями рубль растерял часть прибыли против американской валюты, но сумел закрыть неделю в плюсе (+0,41%). С евро торги завершились практически без изменений на уровне 75,32 руб. против 72,29 руб. на закрытии в пятницу, 18 января.

На открытии Московской биржи участники рынка проигнорировали однопроцентное повышение цен на нефть. Агрессивные продажи национальной валюты в начале сессии были вызваны новостью от ЦБ РФ. Регулятор у себя на сайте опубликовал сообщение об отложенных покупках иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В сообщении говорится, что покупки валюты начнутся с 1 февраля. Отложенные объемы будут равномерно распределены на три года. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на 2,8 млрд руб.

Средний объем торгов на Московской бирже за 2018 год составляет примерно $3 млрд (200 млрд руб.). Так что валютный рынок спокойно справится с объемом Банка России и не стоит бояться его интервенций, они не окажут сильного влияния на рынок.

На американской сессии рубль вернул себе утраченные позиции за счет восстановления цен на нефть. Курс доллара США снизился до 66,00 руб. Курс евро удержался на достигнутом уровне за счет укрепления евро к доллару на глобальном валютном рынке.

Я считаю, что трейдеры и инвесторы переоценили новость от Центробанка РФ. К примеру, на росте пары доллар/рубль юридические лица, торгующие фьючерсными контрактами на пару доллар/рубль, наоборот, активно покупали рубль.

В понедельник, 28 января, на спот-рынке за $1 дают 65,64 руб., а за 1 евро – 74,99 руб. На открытии торгов стоит ожидать укрепления рубля. Сегодня компании уплачивают налог на прибыль – хорошая поддержка в начале дня. Целевые уровни, находящиеся на отметках 65,32 руб. и 65,00 руб. за доллар США, остаются в силе. Чтобы делать какие-то выводы по пятнице, хочется посмотреть на поведение рынка вблизи отметки 65,65 руб. за доллар США. В паре евро/рубль ожидаю снижения котировок в район 74,75 руб.