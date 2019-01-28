Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.3-0.5%, в районе 2485-2490 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2500, 2510 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не столь значительно для того, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях.

Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.63%) и РТС (+0.33%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. На протяжении всего торгового дня они демонстрировали боковое движение в границах сравнительно узких диапазонов. И все же позитивное открытие позволило рублевому индексу МосБиржи достаточно прочно закрепиться на позитивной территории. Под закрытие основных торгов в России он повысился и сумел закрыться на максимальном внутридневном значении. Этому способствовало вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке и позитивная динамика фондовых индексов в США. Однако индекс МосБиржи немного не «дотянул» до своего исторического максимума, расположенного на отметке 2501.78 п.

Продолжая разговор про состояние нефтяного рынка, стоит отметить, что в конце минувшей недели он находился под влиянием достаточно противоречивых факторов и ожиданий. Официальная еженедельная статистика от Минэнерго США указала на сильное увеличение запасов сырой нефти за океаном, которое составило почти 8 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в США также выросли на 4 млн баррелей. С другой стороны, участники сырьевых торгов оказались встревожены стремительным обострением политического кризиса в Венесуэле. Складывающаяся ситуация потенциального двоевластия создает серьезный риск дальнейшего сокращения поставок углеводородов из этой страны. Не будем забывать, что она занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.9 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.19%), Роснефть (ROSN RM, +1.35%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.36%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.12%), Новатэк (NVTK RM, +1.52%). Повышение стоимости указанных бумаг состоялось во второй половине дня, вслед за возобновлением роста нефтяных котировок. Участники сырьевых торгов не смогли игнорировать стремительное развитие внутриполитического кризиса в Венесуэле. Нефтяной рынок остается очень чувствительным к геополитическим рискам.

Акции АФК Система (AFKS RM, +2.86%) возобновили недавний стремительный прирост на повышенных оборотах. Основным драйвером повышения для указанных бумаг выступают ожидания запланированной эмитентом продажи контрольного пакета акций розничной торговой сети Детский Мир (DSKY RM, —0.17%). Это позволит акционерной финансовой компании существенно сократить долговую нагрузку и обеспечить финансирование новых перспективных проектов.

Бумаги Yandex clA (YNDX RM, +3.31%) пользовались повышенным спросом на фоне заявления операционного директора эмитента о том, что IT-компания может начать выплачивать дивиденды своим акционерам. Такая возможность периодически обсуждается. На этом фоне указанные бумаги сумели уверенно превысить значимый уровень сопротивления, располагавшийся в районе 2100 руб. Следующей среднесрочной технической целью для них выступает ценовая отметка 2200 руб.

В акциях угольной компании Распадская (RASP RM, +3.58%) активно отыгрывалась публикация предварительных квартальных и годовых операционных результатов эмитента. Несмотря на некоторые производственные трудности, предприятие сумело увеличить добычу рядового угля на 11% по итогам года. При этом добыча по итогам 4 квартала выросла на 50% в сравнении с предыдущим кварталом. Кроме того, «Распадская» отчиталась об увеличении квартального и годового объема реализации рядового угля и угольного концентрата. Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим в указанных акциях попытку тестирования важного среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 140 руб.

Заметно слабее индекса МосБиржи закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.09%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.45%), Магнит (MGNТ RM, —1.53%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —0.43%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.51%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понизились в цене в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.6%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.