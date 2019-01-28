Временное решение проблемы с шатдауном может оказать локальную поддержку рисковым активам на глобальных рынках, но кардинальным образом ситуацию не меняет. Президент США Д.Трамп в пятницу подписал законопроект о временном прекращении шатдауна до 15 февраля. Глава аппарата Белого Дома М.Малвейни, комментируя действия Д.Трампа, заявил, что Президент принял такое решение «из-за того, что многие из политических оппонентов начали признавать его правоту в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, но не могли действовать из-за бюджетного кризиса». Для полноценного решения проблемы Д.Трамп по-прежнему считает необходимым включить в конечный вариант законопроекта средства на строительство стены, поэтому текущее решение проблемы временно, и при приближении к окончанию трехнедельного срока риски шатдауна вновь могут стать актуальными.

Ключевым же событием текущей недели на глобальных рынках выглядит новый раунд торговых переговоров между представителями США и Китая (30-31 января в Вашингтоне состоятся переговоры между вице-премьером Китая Лю Хе и торговым представителем США Р.Лайтхайзером). Для сохранения оптимизма на глобальных рынках крайне желательно увидеть конкретные улучшения во взаимоотношениях (построение «дорожной карты», возможное объявление о продлении сроков «временного перемирия»), без которых рисковые активы имеют шансы скорректироваться. Помимо торговых переговоров новостной фон на текущей неделе также богат интересными событиями: заседание Федрезерва, публикация первой оценки ВВП США за 4 кв. и данных по американскому рынку труда, а также большой объем корпоративной отчетности (в частности, ряда компаний высокотехнологического сектора).

Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю на мажорной ноте, прибавив 0,6% по индексу Мосбиржи и вплотную приблизившись к рубежу в 2500 пунктов. Локальную поддержку всей группе российских активов могут оказать новости о снятии санкций США по отношению к Русалу, EN+ и Евросибэнерго, однако в целом данное событие ожидаемо, и, на наш взгляд, не означает кардинального изменения санкционного подхода. Тем не менее, при текущем новостном фоне индекс Мосбиржи вполне способен попытаться забраться выше отметки в 2500 пунктов, тем самым обновив исторические максимумы.