Минфин США поддержит российский рынок акций
Основной новостью прошедших выходных стало решение Минфина США снять санкции с принадлежащих Олегу Дерипаске «Русала» и En+. Котировки «Русала» уже выросли в Гонконге примерно на 5%.
Мы расцениваем решение американского Минфина как намерение не обострять отношения с Россией. Кроме того, Штаты показали, что они исполняют взятые на себя обещания: санкции были отменены после выполнения Дерипаской всех требований.
Поэтому очень вероятно, что в начале торгов Индекс Мосбиржи обновит исторические максимумы, до которых осталось несколько пунктов.
Однако надеяться на продолжение роста пока оснований нет. Американские фьючерсы торгуются в минусе и пока складывается впечатление, что нацелены на дальнейшее снижение. Более полупроцента теряет и нефть, которая пробует на прочность отметку 61 доллара за баррель.
Около 3-4 рублей осталось пройти одному из локомотивов нынешней фазы роста – акциям Сбербанка. Без внешнего позитива им вряд ли удастся преодолеть сопротивление 215-217 руб.
Однако и поводов для масштабных распродаж нет. Как мы уже неоднократно видели, американский рынок очень часто показывает позитивную динамику ближе к закрытию торгов, что свидетельствует о превалировании сил «быков». Поэтому спекулянтам можно порекомендовать фиксировать прибыль после первых признаков разворота рынка в расчете откупить акции дешевле, а среднесрочным инвесторам еще можно попробовать подержать бумаги.
На фоне отмены санкций есть хорошая возможность укрепиться рублю. По крайне мере сегодня с утра на рынке Forex российская валюта прибавляет к доллару около 40 копеек. Заодно мы сегодня увидим, было ли пятничное снижения рубля эмоциональной реакцией на решение Минфина РФ начать покупки не купленных в прошлом году объемов валюты, или все-таки трейдеры всерьез опасаются слишком сильного давления на рубль.
Однако пока у рубля вряд ли хватит сил, чтобы пройти диапазон 65-65,5 руб за доллар, от которого пара доллар-рубль разворачивалась вверх последние 4 месяца.
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