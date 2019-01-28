Необходимо отметить, что Росстат значительно пересмотрел данные по объемам строительства в 2017–2018 гг., преимущественно в сторону повышения. Кроме того, в соответствии с графиком выпуска оперативной статистической информации, Росстат представит данные по объемам производства сельскохозяйственной продукции за декабрь в начале февраля. Принимая во внимание все изменения, мы полагаем, что в декабре темпы роста российского ВВП уменьшились до 1,5–1,9% (по сравнению с 2% в ноябре). Таким образом, с учетом опубликованной ранее информации о динамике ВВП, в 2018 г. экономика страны выросла, по нашей оценке, на 1,7%.

Наибольший положительный вклад в экономический рост в прошлом году внесли строительство, промышленность и транспортная отрасль. Мы полагаем, что в текущем году темпы роста ВВП ощутимо снизятся в результате торможения роста в ЕС и Китае. Дополнительным фактором замедления деловой активности станет ослабление потребительского спроса вследствие дальнейшего падения реальных доходов населения, вызванного, в свою очередь, значительным ростом инфляции в результате повышения НДС и индексации регулируемых тарифов.

Таким образом, в 2019 г. мы прогнозируем ощутимое снижение темпов роста в обрабатывающей промышленности, розничной торговле и секторе услуг. Ситуация в строительной отрасли также может ухудшиться из-за дальнейшего снижения объемов жилищного строительства и инвестиционной активности частного бизнеса. При этом мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста в добывающей промышленности и транспортной отрасли. В случае близких к климатической норме погодных условий этим летом мы также ждем умеренного повышения темпов роста в сельском хозяйстве.