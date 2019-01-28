Итоги недели для S&P 500 будут зависеть от результатов high-tech и макро. Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, Visa, на которые приходится 13% S&P, отчитываются на этой неделе. Тенденция к росту S&P в 2009 и 2011 годах начиналась при цене к ожидаемой прибыли по индексу 13-15, как сегодня. Риск инвестиций в том, что цена к продажам была 1,1, а стала 1,9, но и ценность этой выручки, её рентабельность выросла с 7%-9% до 12%. Можно ждать повышения S&P по итогам недели в том случае, если не реализуются риски макро и компании не станут осторожничать в прогнозах. В сфере инноваций в электротехнике, разработке программного обеспечения, социальных сетях, платёжных системах компании S&P остаются лидерами.

На прошлой неделе, когда S&P 500 снизился на 0,2% до 2664,76, среди немногих растущих акций оказался IT, подорожавший на +1%. Dow 30 вырос на +0,1% до 24737,2 в ответ на продление деятельности федерального правительства США на 3 недели.

В начале этой недели повысится спрос на бумаги компаний, получающих заказы федерального правительства, например, Boeing. Самые длинные крылья в мире принадлежат Boeing. Новая семья самолётов 777X полетит с весны 2019-го, первым будет 777-9 с размахом крыльев 71,8 метра и длиной 76,7 метра, вместимостью 414 пассажиров.

Риск в том, что впоследствии возможно уточнение отношения к S&P под влиянием аукционов долгов казначейства США, пресс-конференции ФРС после решения по ставке, переговоров Америки и Китая по передаче технологий, данных по занятости и потреблении в США. Доходность трежерис может ещё немного уменьшиться с 2,74% на фоне аукционов рефинансирования на сумму около $84 млрд на этой неделе. ФРС не разочарует сигналами об устойчивости роста экономики при неторопливом повышении ставок. Уровень безработицы в Америке станет ещё меньше, 3,8%. Но остальные данные и индекс ISM могут показать эффект шатдауна, рост рабочих мест замедлится вдвое, и самое главное, что результаты переговоров с КНР повысят изменчивость.

Из отчётности, Apple, Verizon, Amgen, Biogen, Ebay, L3 Communications, Lockheed Martin — 29-го; Boeing, Alibaba, Nasdaq, Xerox, McDonald’s, Microsoft, Facebook, AT&T, Visa — 30-го; Mastercard, Altria, Ferrari, Raytheon — 31-го января; Merck, Alphabet, Gilead Sciences — 1-го февраля.

Поведение S&P 500 с октября показывало стресс-сценарий при полном и частичном присутствии разных риск-факторов помимо чуть более жёсткого, чем ожидалось, охлаждения экономики, кризиса долгов, возможности снижения рейтинга США. Уже учтены такие факторы, как шатдаун и его частичная отмена, ухудшение отношений с Китаем и их нормализация, Brexit и его повторное обсуждение, улучшение отношений с КНДР и почти полная остановка процесса, более и менее быстрое сворачивание мягкого денежно-кредитного цикла, санкции на Иран и частичный вывод из-под них держав Тихого океана, юридически признанное усиление опасности продукции компаний и разговоры об апелляциях, повышении качества, росте заказов вопреки всему, создании новинок.