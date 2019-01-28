Текущие настроения. Хотя в недельном выражении большая часть активов EM продолжила рост, интенсивность ралли снизилась после доклада МВФ из-за роста опасений относительно темпов роста мировой экономики в том числе за счет ЕС, сомнений в реалистичности торговой сделки Китай-США, а также вспышки политического кризиса в Венесуэле.

Рубль укреплялся к доллару сильнее аналогов до пятницы, но заявление ЦБ о возобновлении отложенных интервенций с 1 февраля стало негативным сюрпризом для рынка и ликвидировало большую часть недельного укрепления. При этом мы считаем негативную реакцию рынка излишней. Дополнительные интервенции составят $40-45 млн в день (менее $1 млрд в месяц в течение 3 лет), и ЦБ заранее предупреждал, что в конечном итоге докупит $31 млрд, оставшиеся с 2018 года. Заявление ЦБ позитивно с точки зрения прозрачности и предсказуемости валютной политики, указывает на отсутствие стремления таргетировать некие уровни по курсу, и мы по-прежнему ожидаем 65 руб./$ на конец 2019 г.. При этом в силу сезонности платежного баланса, в 2-3К18 рубль будет более уязвим к внешнему негативу.

Ключевые темы этой недели. Завершение налогового периода означает снижение локальной поддержки российскому валютному рынку. Движение рубля после первичной адаптации к новостям об увеличении интервенций ЦБ будет в большей степени зависеть от внешних новостей. При этом попытки РФ принять активное участие в венесуэльском политическом процессе могут быть рассмотрены участниками рынка как рост санкционных рисков. Венесуэла будет ключевой внешней темой для рубля в начале недели.

В середине недели внимание рынков переключится на вопросы мирового экономического роста, т.к. в Вашингтоне пройдет очередной раунд торговых переговоров Китай-США, а ФРС, скорее всего, оставит ставку без изменений и может подтвердить (или опровергнуть) ожидания, что пауза в повышении ставок в США затянется на более длительное время. Затем данные PMI из Китая и статистика по рынку труда в США в конце недели станут важным индикатором среднесрочных экономических трендов в двух крупнейших экономиках мира.

В РФ на этой неделе выйдет статистика по инфляции и экономическому росту. На наш взгляд, недельные данные по ИПЦ укажут на ускорение инфляции до уровней выше 5% г/г в январе после 4,3% г/г по итогам 2018 года. При этом мы по-прежнему сомневаемся, что у ЦБ появятся убедительные аргументы к повышению ставки ранее марта.

Косвенным аргументом против ужесточения ДКП могут стать слабые данные по активности домохозяйств и компаний за декабрь, которые были опубликованы на прошлой неделе. Рост розничной торговли замедлился до 2,3% г/г, оказавшись значительно ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза. При этом ухудшились и данные по доходам: реальные зарплаты замедлились до 2,5% г/г, также ухудшилась динамика розничных депозитов и кредитов. Рост промышленного производства составил 2,0% г/г, что хуже ожиданий несмотря на поддержку со стороны нефтедобычи и выработки электроэнергии. Значительное повышение оценки роста строительства за 1П18 (в связи с ЧМ-18, Крымом, «Силой Сибири») привело к сильным показателям строительства на 5,3% за год. В итоге рост ВВП в 2018 году может превысить наш прогноз 1,6% на 0,3 п.п., однако поскольку всплеск строительства не создал мультипликативного эффекта и замедлился к концу года, ожидания на 2019 год не улучшаются.