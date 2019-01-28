Исходя из графика заседаний по монетарной политике, начинается «неделя заявлений» Банка России, которая предшествует «неделе тишины», когда представители регулятора воздерживаются от комментариев, даже косвенно связанных с предстоящим решением по ключевой ставке.

На текущей неделе у Банка России будет последняя возможность сделать заявления о намерениях в области монетарной политики, которые могут скорректировать ожидания экономики в отношении предстоящего 8 февраля решения по ключевой ставке.

Таким образом, в ближайшие дни руководство Банка России может поделиться соображениями о предстоящем заседании – или же, напротив, хранить молчание, и тогда это будет означать, что ожидания, определенные на основе рыночных позиций и опросов, совпадают с мнением регулятора.

Как мы полагаем, решение Банка России возобновить с 1 февраля покупки иностранной валюты на открытом рынке свидетельствует о том, что совет директоров считает инфляционное давление вполне умеренным. Принимая во внимание этот фактор, более вероятным итогом февральского заседаниям нам представляется решение сохранение ключевой ставки без изменений на уровне 7,75%.

Помимо управления ожиданиями по ключевой ставке, Банк России на текущей неделе представит данные по внешнему долгу: в понедельник будет опубликован обновленный график выплат по внешнему долгу (хотя эти данные представляют интерес сами по себе, на наш взгляд, еще более информативен сопроводительный комментарий), а также показатели достаточности международных резервов и внешней долговой устойчивости.

В четверг Банк России опубликует оценку доли инвестиций нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ на начало года и обзор банковской системы, подготовленный в соответствии с требованиями МВФ, который в последнее время периодически привлекает внимание в связи с тем, что рассматривает состав международных резервов с уникальной точки зрения.

В рамках индекса PMI будет представлена оценка уровня уверенности в российской обрабатывающей промышленности. Альтернативный индекс предпринимательской уверенности Росстата, на который мы ориентируемся, на этот раз будет опубликован позже – на будущей неделе.

Согласно нашему прогнозу, значение индекса PMI производственного сектора составит 51, при этом следует отметить, что данному показателю присуща волатильность.

В пятницу будет опубликован важнейший национальный статистический показатель – рост ВВП за 2018 г. Отчет будет содержать данные о ВВП, рассчитанные производственным методом и методом использования.

Поскольку неожиданный и масштабный пересмотр данных по строительному сектору за 2018 г. может прибавить к общему прогнозному показателю приблизительно 0,3 пп, по итогам года мы предполагаем рост ВВП в диапазоне 1,8–2,1% г/г, что существенно выше текущего консенсус-прогноза по данным Bloomberg, равного 1,5%.

Из других публикаций интерес представляют данные Росстата о финансовых результатах деятельности организаций за ноябрь 2018 г. и отчет об ИПЦ за прошедшую неделю, которые будут представлены в среду.

ИПЦ была изначально слабее, чем мы ожидали, но общий показатель за месяц, рассчитанный по последним данным, составил 0,9–1,1% м/м, совпав с нашими оценками. Как мы полагаем, в январе потребительская инфляция ускорится, но вернется к уровню 1% уже в феврале и нормализуется в последующий период.