Снятие санкций с UC Rusal должно позитивно отразиться на котировках акций компании. Правда, на фоне ожидания этого решения бумаги смогли восстановить часть стоимости и в рублевом эквиваленте торгуются на 10% ниже до санкционных уровней. В долларовом эквиваленте потенциал более существенный и составляет 18-20%. Информация о том, что Glencore становится владельцем 10,55% в En+ Group в рамках сделки по обмену на этот пакет своей доли в РусАле в размере 8,75%., может свидетельствовать о том, что компания может продолжить тренд по обмену акций РусАл на En+ с другими акционерами.