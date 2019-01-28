В минувшую пятницу ставки овернайт выросли на фоне уплаты НДПИ и НДС. Однако повышательное давление носило ограниченный характер благодаря солидной подушке ликвидности, сформированной банками (баланс средств на их корсчетах в ЦБ составил 2,82 трлн руб.). Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа в пятницу повысилась до 7,84% (+29 бп), но при этом следует отметить, что во второй половине дня давление заметно ослабло, и закрытие произошло на отметке 7,54%. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ прибавили всего 4–6 бп, что является еще одним признаком неплохой подготовленности банковской системы к оттоку ликвидности, связанному с наступлением налогового периода. Спрос на рефинансирование через Федеральное казначейство был небольшим и ограничился более длинными инструментами. В общей сложности банки привлекли 10 млрд руб. на 3-месячные депозиты и 50 млрд руб. – в рамках месячного репо, при этом основная часть средств пришлась на рефинансирование подлежащих погашению обязательств.

Сегодня российским компаниями предстоит уплатить налог на прибыль, в связи с чем ставки овернайт должны остаться повышенными, однако их существенного роста мы не ожидаем. Во-первых, в текущем периоде усреднения банки имеют хороший запас ликвидности: накопленный остаток средств на корсчетах составляет 2,65 трлн руб., что на 100–200 млрд руб. больше среднего баланса на начало налоговых периодов в предыдущие пару месяцев. В-вторых, при возникновении срочной потребности в ликвидности банки могут обратиться к однодневному репо с Федеральным казначейством (по ставке, соответствующей уровню ключевой), а ближе к концу недели скорректировать свои балансы за счет недельных депозитов в Банке России.

Прочие ставки также сместились выше. Наклон кривой процентных свопов чуть увеличился, поскольку короткие ставки поднялись на 2 бп, а длинные – на 5–9 бп. Ставки кросс-валютных свопов подросли на 3–7 бп во всех сегментах кривой. Между тем ставки NDF двигались разнонаправленно: более длинные закрылись выше на 7–15 бп, а 3-месячная ставка упала до 7,52% (-35 бп). В результате спред на отрезке 3–12 месяцев, который составлял —12 бп двумя днями ранее, увеличился до 30 бп. Мы полагаем, что потенциал дальнейшего увеличения спреда сохраняется.

Из других новостей отметим объявление Банка России о начале с 1 февраля «отложенных» покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев, исходя из чего, по нашей оценке, месячный объем сделок увеличится на 0,8 млрд долл. Мы ожидали решения в марте, поэтому чуть более раннее начало покупок может немного ускорить возвращение однодневного базиса к уровню «минус 75 бп» к концу мая, а не к 3к19.