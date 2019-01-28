Окончание прошлой недели оказалось довольно сложным для рынка ОФЗ – из-за роста волатильности на валютном рынке зарубежные инвесторы начали фиксировать прибыль. В итоге дальний конец кривой сместился вверх на 5–6 бп, середина – на 2–8 бп, ближний отрезок – на 2–4 бп. В первой половине дня в пятницу долговой рынок сравнительно спокойно реагировал на волатильность валютного курса (доходности повысились всего на 1–2 бп), однако во время американской сессии давление усилилось. Оборот торгов на МосБирже оказался довольно высоким – 23,9 млрд руб. Суверенные облигации других развивающихся стран продолжили торговаться в плюсе, и доходности 10-летних бумаг опустились в среднем на 5 бп (за исключением выпусков Филиппин и Бразилии). Несмотря на волатильность в ОФЗ в фиксированным купоном, индексируемые на инфляцию выпуски, напротив, укрепились, опустившись за день в доходности на 1–4 бп. Флоутеры завершили торги практически без изменений.

Текущие доходности ОФЗ выглядят сравнительно высокими. В то же время сообщения ЦБ РФ об отложенных покупках валюты в соответствии с бюджетным правилом и последующая волатильность валютного курса стали лишь катализаторами для фиксации прибыли на этом фоне. Главным событием ближайшего времени станут аукционы Минфина по размещению ОФЗ на этой неделе – они покажут, насколько оправданным остается наш взгляд на рынок ОФЗ. Результаты аукционов прошлой недели были слабыми, однако мы связываем это с разовыми факторами, нежели с общим ухудшением настроений инвесторов.



